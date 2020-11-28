Сб, 28.11.2020
Немного успокаивает опыт Литвы - с приходом Lidl конкуренция увеличилась, но не критически. После спада ажиотажа многие покупатели вернулись в привычные им магазины. Игорь Шихман, член правления Mego
Игорь Шихман, член правления Mego

В пятницу в ДТП пострадали пять пешеходов и три велосипедиста

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 19 человек, в том числе пять пешеходов и три велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В целом за сутки зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие.

Полиция задержала семь водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и одного под воздействием наркотических веществ.

За превышение скорости оформлено 172 протокола, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 438 протоколов.

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