В пятницу в ДТП пострадали пять пешеходов и три велосипедиста

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 19 человек, в том числе пять пешеходов и три велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В целом за сутки зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие.
🇱🇻 Vakar Kurzemes prospektā #Imanta #Rīga #Latvija tika notriekts velobraucējs.— BreakingLV (@breakinglv) November 28, 2020
🎥 Vera Mernaja pic.twitter.com/bMpFN4Oe5o
Полиция задержала семь водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и одного под воздействием наркотических веществ.
За превышение скорости оформлено 172 протокола, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 438 протоколов.