Пн, 30.11.2020
Пока нет никаких признаков того, что темпы прироста заболеваемости Covid-19 в Латвии снижаются, тем временем система здравоохранения - на грани выживания. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Госказна: денег достаточно для всех решений правительства

ФОТО: LETA

У государства достаточно средств и для выполнения решений правительства по поддержке в условиях кризиса из-за Covid-19, и для выполнения взятых на себя обязательств, сказал на Латвийском радио руководитель Госказны Каспар Аболиньш.

"Денег достаточно абсолютно для всех решений правительства, а также для выполнения взятых на себя обязательств", - подчеркнул он.

Аболиньш сообщил, что остаток средств в Госказне в настоящее время составляет 2,8 млрд евро, но большая часть этих средств будет использована для погашения взятых в предыдущие годы займов, например, в течение ближайших двух месяцев Латвия должна выплатить около 1,5 млрд евро.

В то же время руководитель Госказны отметил, что в случае необходимости средства можно заимствовать, и в настоящее время для этого существуют выгодные условия. У Латвии имеются три основных источника заимствования - международные рынки, где эмитируются облигации, внутренний рынок, где предлагаются ценные бумаги, и международные организации.

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