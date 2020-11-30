Госказна: денег достаточно для всех решений правительства

"Денег достаточно абсолютно для всех решений правительства, а также для выполнения взятых на себя обязательств", - подчеркнул он.

Аболиньш сообщил, что остаток средств в Госказне в настоящее время составляет 2,8 млрд евро, но большая часть этих средств будет использована для погашения взятых в предыдущие годы займов, например, в течение ближайших двух месяцев Латвия должна выплатить около 1,5 млрд евро.

В то же время руководитель Госказны отметил, что в случае необходимости средства можно заимствовать, и в настоящее время для этого существуют выгодные условия. У Латвии имеются три основных источника заимствования - международные рынки, где эмитируются облигации, внутренний рынок, где предлагаются ценные бумаги, и международные организации.