"Самого одинокого слона" освободили! Не без помощи певицы Шер

В пакистанском зоопарке Кааван должен был стоять у забора и развлекать толпу, протягивая ящик, куда люди могли класть деньги.

В 2012 году скончалась его партнерша по кличке Сахели. Согласно официальной версии, животное умерло от сердечного приступа из-за жары, однако активисты утверждают, что причиной смерти послужила инфекция.

"В какой-то момент нестерилизованный крюк погонщика слишком глубоко вошел в ее кожу. У нее началась гангрена, а позже она умерла от септического шока. Все это знают, но не признают этого",

- приводят слова волонтера организации "Друзья зоопарка Исламабада" Мохаммада бин Навида.

После смерти Сахели у Каавана возникли проблемы с психикой: его погонщик никому не разрешал подходить к животному, заявляя, что это опасно. Сам он тоже не трогал слона. В то же время у животного начались проблемы со здоровьем.

Тогда на помощь слону пришла певица Шер - она подключилась к кампании в его поддержку. Впервые она услышала о Кааване в 2016-м и с тех пор все время пыталась ему помочь.

🐘Kaavan's journey to freedom from captivity in Islamabad to Cambodia will be a 2021 @SmithsonianChan documentary ❤️ Help us build Kaavan's forever home 🏡 https://t.co/dzdl4Ew4gn 🙏🏻@ftwglobal #KaavansJourney pic.twitter.com/iTxdzfndNB — Cher (@cher) November 27, 2020