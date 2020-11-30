"Самого одинокого слона" освободили! Не без помощи певицы Шер

36-летний слон Кааван почти всю жизнь находился в зоопарке Исламабада (Пакистан). Защитники животных в течение многих лет протестовали из-за того, что слон содержится в ужасных условиях. Теперь животное переедет из Пакистана в заповедник в Камбодже, сообщает BBC.
В пакистанском зоопарке Кааван должен был стоять у забора и развлекать толпу, протягивая ящик, куда люди могли класть деньги.
В 2012 году скончалась его партнерша по кличке Сахели. Согласно официальной версии, животное умерло от сердечного приступа из-за жары, однако активисты утверждают, что причиной смерти послужила инфекция.
- приводят слова волонтера организации "Друзья зоопарка Исламабада" Мохаммада бин Навида.
После смерти Сахели у Каавана возникли проблемы с психикой: его погонщик никому не разрешал подходить к животному, заявляя, что это опасно. Сам он тоже не трогал слона. В то же время у животного начались проблемы со здоровьем.
Тогда на помощь слону пришла певица Шер - она подключилась к кампании в его поддержку. Впервые она услышала о Кааване в 2016-м и с тех пор все время пыталась ему помочь.
🐘Kaavan's journey to freedom from captivity in Islamabad to Cambodia will be a 2021 @SmithsonianChan documentary ❤️ Help us build Kaavan's forever home 🏡 https://t.co/dzdl4Ew4gn 🙏🏻@ftwglobal #KaavansJourney pic.twitter.com/iTxdzfndNB— Cher (@cher) November 27, 2020
Каавана заводили в специальный металлический ящик на протяжении нескольких часов. Чтобы затащить слона туда, были использованы веревки, затем животное доставили в аэропорт Исламабада. Оттуда Кааван на самолете отправился в Камбоджу. Животное будет обитать в отдельной части парка, где сможет видеться с другими слонами.