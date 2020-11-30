Доход Rīgas satiskme за девять месяцев уменьшился на 5,7%

Доходы RS от пассажирских перевозок за девять месяцев этого года составили 24,97 млн евро, что на 12,531 млн евро или 33,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Доходы RS от автостоянок за девять месяцев уменьшились на 11% и составили, по расчетам агентства LETA, около 9,024 млн евро.

Выделенные RS из бюджета Рижской думы и госбюджета компенсации за предоставление услуг общественного транспорта увеличились на 5,6% или 5,36 млн евро.

За девять месяцев 2020 года RS перевезло 68,909 млн пассажиров, что на 40,531 млн или 37% меньше, чем за тот же период 2019 года. В конце сентября RS обслуживало 6248 платных автостоянок.