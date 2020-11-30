Гаусс пояснил, для чего потребовалось создание филиала airBaltic в Литве

Создание филиала латвийской национальной авиакомпании airBaltic в Литве связано с желанием летать в Киев, что в Латвии сейчас не разрешено, сообщил в интервью агентству LETA исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
Филиал airBaltic в Литве был зарегистрирован в начале ноября. Авиакомпания в зимний сезон хочет летать из Литвы в восемь городов - Амстердам, Берлин, Киев, Лондон, Мюнхен, Осло, Париж и Ригу.
Из Литвы сейчас совершаются полеты в Беларусь, Украину, Турцию, а с начала января планируется летать в Израиль. Из Латвии полеты разрешены только в страны ЕС и ЕЭЗ.