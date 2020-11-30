Пн, 30.11.2020
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Гаусс пояснил, для чего потребовалось создание филиала airBaltic в Литве

Мартин Гаусс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Создание филиала латвийской национальной авиакомпании airBaltic в Литве связано с желанием летать в Киев, что в Латвии сейчас не разрешено, сообщил в интервью агентству LETA исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

"Это техническое решение, потому что мы хотим выполнять полеты и в так называемые третьи страны, которые не входят в ЕС", - сказал он.

Филиал airBaltic в Литве был зарегистрирован в начале ноября. Авиакомпания в зимний сезон хочет летать из Литвы в восемь городов - Амстердам, Берлин, Киев, Лондон, Мюнхен, Осло, Париж и Ригу.

Из Литвы сейчас совершаются полеты в Беларусь, Украину, Турцию, а с начала января планируется летать в Израиль. Из Латвии полеты разрешены только в страны ЕС и ЕЭЗ.

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