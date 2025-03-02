Демография стала одной из главных тем в риторике политиков. Текущие демографические тенденции были предсказуемы уже давно. Средства, например, на повышение давно не пересматриваемых пособий Министерство благосостояния запрашивало и в предыдущих бюджетах, однако политики эти запросы не поддерживали. По расчетам Минблага, на это потребуется дополнительно 150 миллионов евро, сообщает передача De facto. Однако для других мероприятий, перечисленных в докладе "О развитии демографической политики", расчеты стоимости вообще не проводились.
Как улучшить демографию в Латвии? Предложен план стоимостью 150 млн евро
За последние 12 лет число женщин в возрасте 18-45 лет (наиболее активном для рождения детей) в Латвии сократилось на 88 тысяч (с 392,9 тыс. до 304,9 тыс.).
"Число новорожденных продолжает снижаться: в прошлом году родилось всего 12 571 детей. Для сравнения, в 2010 году родилось 19 781 ребенок, свидетельствуют данные Центрального статистического управления".
"Министр благосостояния до июня должен представить в правительство Демографическую стратегию, которая будет направлена на повышение качества жизни латвийских семей и их экономическую безопасность. (…) Министр благосостояния будет главным ответственным за новую, более четкую демографическую политику государства", - заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") на прошлой неделе.
В настоящее время Министерство благосостояния в сотрудничестве с другими министерствами и Государственной канцелярией подготовило и согласовало информационный доклад "О развитии демографической политики". Этот документ планируется рассмотреть в середине марта на заседании Совета по вопросам демографии под руководством премьер-министра, а затем он должен попасть на стол правительства.
Первое поручение подготовить в течение полугода предложения по пересмотру пособий для семей с детьми было дано Министерству благосостояния Кабинетом министров еще 13 января 2023 года, когда правительство возглавлял Кришьянис Кариньш, а Эвика Силиня занимала пост министра благосостояния.
Планировалось повысить пособия, но средств на это не нашли. Эта задача перешла уже в следующее правительство, когда в феврале 2024 года Совет по демографическим вопросам под руководством Эвики Силини решил расширить подход к демографической политике и включить ее в развитие различных отраслей.
"Мы подошли к этому вопросу как к межотраслевому", - поясняет бывший министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК).
В результате количество вовлеченных сторон увеличилось, а процесс затянулся. Осенью 2023 года документ передали на согласование, которое до сих пор продолжается.
"Когда в обсуждении участвуют несколько министерств, процесс всегда затягивается. В этом документе мы решили смотреть на проблему шире, поскольку демография - это не только пособия, но и жилье, доступность медицины. Поэтому были привлечены все 14 министерств, а наше ведомство координировало процесс. Государственная канцелярия его обобщила, и теперь этот план готов. Мы его проанализировали и уже сегодня презентуем", - заявил программе De facto парламентский секретарь Минблага и кандидат на пост министра благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК).
В докладе проанализированы показатели рождаемости, описаны проблемы - от планирования детей до жилищных условий семей, доступности образовательных учреждений, общественного транспорта и других аспектов.
В заключение приводится список из более чем сотни мероприятий, ответственные за их выполнение учреждения, а также примечание, что для большинства из них потребуется дополнительное финансирование.
Декан факультета социальных наук Рижского университета им. Страдыня (RSU) Карина Палкова отмечает, что уже сам факт наличия единого документа и осознания проблемы, требующей комплексного решения, можно считать позитивным шагом. Однако сам по себе план проблему не решит.
"Самое сложное и серьезное начнется, когда мы перейдем к реализации плана - здесь нужно быть очень внимательными, понимать, какие функции являются ключевыми и какие задачи необходимо выполнять. Важно, чтобы финансирование не прерывалось, мероприятия дополняли друг друга, а решения принимались последовательно", - отмечает Карина Палкова.
На этой неделе доклад рассматривался в подкомиссии Сейма по демографическим вопросам, где присутствовали представители различных неправительственных организаций.
Одним из предложений стало создание единой системы услуг для семей - от момента зачатия ребенка до его двухлетнего возраста.
"Речь идет о качественном подходе. Дело не столько в количестве рождаемых детей, сколько в том, что каждый ребенок в Латвии важен. Поэтому крайне необходимо внедрить эту систему", - считает Эвиса Станкус, координатор политики ассоциации "Латвийская сеть благополучия детей".
Среди запланированных мероприятий есть такие, которые требуют значительного финансирования, но есть и относительно недорогие инициативы, которые ранее не реализовывались из-за отсутствия политической воли - например, ограничение потребления алкоголя и табакокурения.
Также продолжаются уже начатые проекты, финансируемые из бюджета или европейских фондов, в том числе в сфере обеспечения жильем.
Несмотря на то, что в документе перечислено более сотни мероприятий, в нем не указаны конкретные цели, например, какие изменения должны произойти в уровне рождаемости. Вопросы миграции в контексте демографии затронуты лишь поверхностно. Также в докладе отсутствуют конкретные сроки реализации и общая сумма необходимого финансирования.
Составитель документа, заместитель директора Департамента по делам детей и семьи Министерства благосостояния Линда Лиепа поясняет: "Безусловно, есть мероприятия, которые не требуют дополнительного финансирования или могут быть профинансированы из европейских фондов. Именно поэтому мы предлагаем рассматривать этот вопрос в рамках Совета по вопросам демографии, где министерства смогут представить конкретные расчеты по финансовому воздействию каждого мероприятия".
По мнению Министерства благосостояния, в первую очередь необходимо увеличить пособия для семей, например, повысить пособие по уходу за ребенком, почти в два раза увеличить единовременное пособие при рождении ребенка, а также пересмотреть семейное государственное пособие.
Однако на это потребуется не менее 150 миллионов евро. Министерство финансов пока не видит возможности выделить такую сумму.
"Мы создаем семьи, когда чувствуем себя в безопасности - экономической, социальной и, конечно, физической. Если у нас есть стабильная работа, безопасная среда, жилье, поддержка государства и самоуправлений, тогда мы готовы к созданию семьи. Пособия - не самоцель. Самоцель - это безопасность", - считает Карина Палкова.
Документ, в том числе с возможными изменениями, планируется рассмотреть в середине марта на заседании Совета по вопросам демографии под руководством премьер-министра. После этого он должен быть представлен правительству.
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