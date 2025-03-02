Как улучшить демографию в Латвии? Предложен план стоимостью 150 млн евро

Планировалось повысить пособия, но средств на это не нашли. Эта задача перешла уже в следующее правительство, когда в феврале 2024 года Совет по демографическим вопросам под руководством Эвики Силини решил расширить подход к демографической политике и включить ее в развитие различных отраслей.

"Мы подошли к этому вопросу как к межотраслевому", - поясняет бывший министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК).

В результате количество вовлеченных сторон увеличилось, а процесс затянулся. Осенью 2023 года документ передали на согласование, которое до сих пор продолжается.

"Когда в обсуждении участвуют несколько министерств, процесс всегда затягивается. В этом документе мы решили смотреть на проблему шире, поскольку демография - это не только пособия, но и жилье, доступность медицины. Поэтому были привлечены все 14 министерств, а наше ведомство координировало процесс. Государственная канцелярия его обобщила, и теперь этот план готов. Мы его проанализировали и уже сегодня презентуем", - заявил программе De facto парламентский секретарь Минблага и кандидат на пост министра благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК).

В докладе проанализированы показатели рождаемости, описаны проблемы - от планирования детей до жилищных условий семей, доступности образовательных учреждений, общественного транспорта и других аспектов.

В заключение приводится список из более чем сотни мероприятий, ответственные за их выполнение учреждения, а также примечание, что для большинства из них потребуется дополнительное финансирование.