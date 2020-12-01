Кариньш прокомментировал фотографии, на которых он закупается в магазине без маски

Премьер-министр Кришьянис Кариньш вечером в понедельник, 30 ноября, в Facebook прокомментировал фотографии, на которых он виден в магазине без маски для лица. По словам премьера, снимки были сделаны в июле, когда ношение масок не было обязательным требованием.
Re:Čeka, tagad rečekojiet šito!— BlackHalt (@BlackHalt) November 30, 2020
Tad būs nākamais, nākamais, nākamais.
"Kariņš veikalā navmaska" pic.twitter.com/5IQiWljk5C
"Спасибо всем, кто внимательно следит за правилами ношения масок. Как все помнят - в июле месяце, когда были сделанные распространенные в соцсетях фото посещения магазина, принимая во внимание показатели распространения Covid-19, ношение масок не было необходимо и поэтому не было установлено как обязательное требование. В нынешней ситуации призывают всех носить маски вне дома!"
Paldies visiem, kas uzmanīgi seko līdzi noteikumiem par sejas masku valkāšanu. Kā visi atceramies- jūlija mēnesī, kad...Posted by Krišjānis Kariņš on Pirmdiena, 2020. gada 30. Novembris
Напомним, 24 октября в силу вступил ряд ограничений, например, расширено использование масок для лица в общественных местах - их необходимо носить во всех общественных местах, а не только в тех, где не ограничивается число людей.