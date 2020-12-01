Кариньш прокомментировал фотографии, на которых он закупается в магазине без маски

"Спасибо всем, кто внимательно следит за правилами ношения масок. Как все помнят - в июле месяце, когда были сделанные распространенные в соцсетях фото посещения магазина, принимая во внимание показатели распространения Covid-19, ношение масок не было необходимо и поэтому не было установлено как обязательное требование. В нынешней ситуации призывают всех носить маски вне дома!"