Видео ⟩ Шимпанзе в Таллиннском зоопарке подмела в своей клетке пол

Таллиннский зоопарк опубликовал видео, на котором видно, что случилось после того, как сотрудник забыл в клетке шимпанзе метлу - обезьяна не растерялась и сама стала убирать свое жилище, пишет Rus.Postimees со ссылкой на rus.err.ee.