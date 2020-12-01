Вт, 1.12.2020
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Видео ⟩ Шимпанзе в Таллиннском зоопарке подмела в своей клетке пол

ФОТО: Таллиннский зоопарк/скриншот

Таллиннский зоопарк опубликовал видео, на котором видно, что случилось после того, как сотрудник забыл в клетке шимпанзе метлу - обезьяна не растерялась и сама стала убирать свое жилище, пишет Rus.Postimees со ссылкой на rus.err.ee.

"Наш сотрудник забыл метлу в клетке. Ты не поверишь, что случилось дальше", - написали на странице зоопарка в соцсети Facebook.

В сообщении также отмечено, что со вторника, 1 декабря, с целью заботы о здоровье животных большой тропический дом, где обитают Бетти и Квинси, будет закрыт для посетителей.

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