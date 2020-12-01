Видео ⟩ Шимпанзе в Таллиннском зоопарке подмела в своей клетке пол

Таллиннский зоопарк опубликовал видео, на котором видно, что случилось после того, как сотрудник забыл в клетке шимпанзе метлу - обезьяна не растерялась и сама стала убирать свое жилище, пишет Rus.Postimees со ссылкой на rus.err.ee.
"Наш сотрудник забыл метлу в клетке. Ты не поверишь, что случилось дальше", - написали на странице зоопарка в соцсети Facebook.
В сообщении также отмечено, что со вторника, 1 декабря, с целью заботы о здоровье животных большой тропический дом, где обитают Бетти и Квинси, будет закрыт для посетителей.