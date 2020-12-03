Yandex Go запустило в Латвии мониторинг скорости автомобилей

В Yandex Go в Латвии заработала технология автоматического мониторинга скорости машин во время заказов сервиса. Это собственная разработка компании. Она запустилась во всех городах, где доступен сервис.
Когда водитель выполняет заказ Yandex Go, водительское приложение с помощью GPS рассчитывает скорость автомобиля. Эта скорость сравнивается с максимально разрешtнной по данным навигатора, который используется для построения маршрутов. Технология учитывает возможные помехи с сигналом, включая неожиданные изменения координат, и умеет отсекать такие аномалии.
Менеджер по работе с партнёрами сервиса в Латвии Янис Кирсис отмечает: "Мы продолжаем активно инвестировать в безопасность поездок. В октябре запустили в Латвии программу дополнительного страхования пассажиров и водителей. Внедрение мониторинга скорости - это следующий шаг, чтобы сделать поездки ещё более безопасными. Задача новой технологии - помочь водителям лучше соблюдать правила и быть внимательнее, если человек нарушает их случайно. Те, для кого превышения - это не разовая ошибка, а стиль вождения, прекратят выполнять заказы нашего сервиса. Однако в других странах мы видим, что более 70% водителей, которые иногда превышали скорость, перестали делать это уже после второго уведомления в приложении".
В этом году сервис Yandex Go первый и единственный в Латвии ввёл собственное бесплатное страхование пассажиров и водителей, хотя законодательство не требует этого от онлайн-платформ. Каждый человек в машине во время поездки, заказанной через платформу, дополнительно застрахован на сумму до 10 тысяч евро.