Yandex Go запустило в Латвии мониторинг скорости автомобилей

Если водитель превышает допустимую скорость, система предупреждает его об этом через водительское приложение. После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ водителя к заказам сервиса на некоторое время, а в случае повтора нарушений - навсегда.

Менеджер по работе с партнёрами сервиса в Латвии Янис Кирсис отмечает: "Мы продолжаем активно инвестировать в безопасность поездок. В октябре запустили в Латвии программу дополнительного страхования пассажиров и водителей. Внедрение мониторинга скорости - это следующий шаг, чтобы сделать поездки ещё более безопасными. Задача новой технологии - помочь водителям лучше соблюдать правила и быть внимательнее, если человек нарушает их случайно. Те, для кого превышения - это не разовая ошибка, а стиль вождения, прекратят выполнять заказы нашего сервиса. Однако в других странах мы видим, что более 70% водителей, которые иногда превышали скорость, перестали делать это уже после второго уведомления в приложении".