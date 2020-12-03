Чт, 3.12.2020
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Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
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Саркандаугава: компания создает уникальный плавучий остров. Он отправится на Лазурный берег
Фото

ФОТО: Publicitātes foto

По заказу французской компании Smart Island Riviera этой осенью на производстве Latitude Yachts в Рижском порту строится эксклюзивное судно - плавучий остров в 1700 кв. м, который в будущем планируется поставить на якорь на Лазурном берегу недалеко от Канн.

На плавучем острове будет пляжный клуб с рестораном, баром и бассейном, он сможет принять до 400 гостей одновременно, сообщили RUS TVNET в Рижском Свободном порту.

"Корабль уникальный - первый подобный крупный проект в мире. Мы планируем, что плавучий остров будет использоваться в основном для организации различных мероприятий, а ежедневно будет принимать гостей как пляжный клуб. Это первый проект для нашей компании, но в будущем мы планируем построить и открыть несколько плавучих развлекательных заведений такого типа по всему миру", - говорит президент Smart Island Riviera Марк Одино (Marc Audineau).

ФОТО: Пресс-фото

В минувшие выходные корпус новостройки длиной 41 м, шириной 31 м и весом около 165 тонн был торжественно спущен на воду - помог плавкран Maja, прибывший с этой целью в Рижский порт из Польши.

ФОТО: Пресс-фото

В настоящее время Latitude Yachts продолжает оснащать судно - появится надстройка, вся необходимая техника и деревянная отделка. Планируется, что весной уникальный плавучий остров отправится к побережью Франции, где будет завершен интерьер, а уже этим летом он будет открыт для приема гостей.

Компания, работающая в Рижском порту под брендом Latitude Yachts, обеспечивает полный цикл производства кораблей и яхт - от проектирования до оснащения, а также предоставляет услуги по ремонту, модернизации и обслуживанию плавсредств. Компания имеет собственную столярную, что позволяет реализовать пожелания клиентов при оформлении интерьеров яхт и кораблей. Основное производство компании расположено на территории порта на Саркандаугаве.

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