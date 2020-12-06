В теории заговоров встроена вакцина

- Если мы возьмем, например, теорию плоской Земли, мы можем быть уверены, что это не очень опасно. Зато теории антимасочников в нынешней эпидемиологической ситуации могут быть такими. Возможно ли как-то переубедить тех, кто в них верит, хотя бы с помощью эмпатии?

- Ответ – и да, и нет. Исследования показывают, что переубедить очень трудно, и предъявление все большего количества доказательств в основном не работает. В то же время есть примеры удачного убеждения.

Я думаю, что о борьбе с теориями заговора можно думать в двух фазах. Одна касается профилактики. Нельзя допустить поляризацию позиций, чтобы не возникло линий фронта. Если какая-то тема становится не вопросом того, как мне правильно себе вести, а вопросом о том, к какому лагерю я принадлежу, то переубеждение человека сразу становится на порядок сложнее, поскольку тема становится частью человеческой идентичности.

- То есть убедить, скорее, очень сложно?

- В фазе поляризации это довольно сложно, но кажется, что эту ситуацию можно предотвратить. Если взять вопрос масок, то долгое время в Эстонии это не было вопросом идентичности. И сейчас это далеко не самая сильная часть идентичности, как, например, в США, где это приклеилось к партийной идентичности, раскалывающей общество. Мы в Эстонии могли бы подумать наперед, что когда в один прекрасный день к нам прибудет вакцина от ковида, как не оформить ее в виде бинарного вопроса – будешь ты ее делать или нет.

Если уже произошла поляризация, то исследования показывают, что выдвижение дополнительных аргументов, основанных на фактах, скорее усугубляет противостояние. Скорее, необходимо сохранить ощущение понимания, что мы на поле ради одного и того же, и искать общие ценности. В дебатах о масках можно найти и общность на уровне ценностей. Например, человек, ценящий свободу передвижения, если он в данный момент не слишком охвачен чувством принадлежности к своем лагерю, очевидно, понимает, что ношение маски в общественных местах - намного меньшее ограничение свободы, чем если бы мы вновь пошли по пути полного закрытия общества.

- Решение правительства сделать маски обязательными может стать моментом поляризации или деления на лагеря? Раньше ведь против этого не протестовали.