Для повышения энергоэффективности всех зданий до 2050 года необходимо 19 млрд евро

Такая сумма потребуется для повышения энергоэффективности всех зданий - многоквартирных домов, частных домов, а также нежилых зданий. Для достижения этой цели к 2030 году необходимо вложить 5,7 млрд евро, к 2040 году - еще 5,7 млрд евро, а к 2050 году - еще 7,6 млрд евро.

Аудерс добавил, что за каждое десятилетие необходимо реновировать по меньшей мере 4 000 многоквартирных домов, а также 7 500 частных домов. В то время как с 2009 по 2020 год реновацию прошли 1650 зданий.

"Ясно, что финансирование публичного сектора для этих целей во много раз меньше, поэтому следует искать другие инструменты финансирования, а также привлекать инвестиции частного сектора. До сих пор за счет публичных средств обновлено только несколько процентов зданий, и впредь на публичные средства можно будет обновить только несколько процентов", - сказал Аудерс.

Он сообщил, что до 2027 года на повышение энергоэффективности многоквартирных домов запланировано финансирование публичного сектора в размере 163,125 млн евро. На эти деньги можно будет отремонтировать около 400 зданий. Также запланировано финансирование в размере 104,4 млн евро на реконструкцию государственных зданий. На эти средства можно обновить 549 473 кв. м государственных зданий.

Аудерс добавил, что к 2027 году финансирование публичного сектора для повышения энергоэффективности промышленных зданий составит 43,5 млн евро.

В свою очередь, 36,63 млн евро из фонда восстановления Европейского союза (ЕС) будут выделены на повышение энергоэффективности многоквартирных домов, и на эти средства можно будет реновировать 150 зданий. Также из фонда восстановления ЕС планируется выделить 80,586 млн евро на повышение энергоэффективности предприятий.