Для повышения энергоэффективности всех зданий до 2050 года необходимо 19 млрд евро

В Латвии для повышения энергоэффективности всех зданий к 2050 году необходимо 19 млрд евро, сообщил директор жилищного департамента Министерства экономики Мартиньш Аудерс на заседании комиссии Сейма по устойчивому развитию.
Такая сумма потребуется для повышения энергоэффективности всех зданий - многоквартирных домов, частных домов, а также нежилых зданий. Для достижения этой цели к 2030 году необходимо вложить 5,7 млрд евро, к 2040 году - еще 5,7 млрд евро, а к 2050 году - еще 7,6 млрд евро.
"Ясно, что финансирование публичного сектора для этих целей во много раз меньше, поэтому следует искать другие инструменты финансирования, а также привлекать инвестиции частного сектора. До сих пор за счет публичных средств обновлено только несколько процентов зданий, и впредь на публичные средства можно будет обновить только несколько процентов", - сказал Аудерс.
Он сообщил, что до 2027 года на повышение энергоэффективности многоквартирных домов запланировано финансирование публичного сектора в размере 163,125 млн евро. На эти деньги можно будет отремонтировать около 400 зданий. Также запланировано финансирование в размере 104,4 млн евро на реконструкцию государственных зданий. На эти средства можно обновить 549 473 кв. м государственных зданий.
Аудерс добавил, что к 2027 году финансирование публичного сектора для повышения энергоэффективности промышленных зданий составит 43,5 млн евро.
В свою очередь, 36,63 млн евро из фонда восстановления Европейского союза (ЕС) будут выделены на повышение энергоэффективности многоквартирных домов, и на эти средства можно будет реновировать 150 зданий. Также из фонда восстановления ЕС планируется выделить 80,586 млн евро на повышение энергоэффективности предприятий.
Глава комиссии Вячеслав Домбровский подчеркнул, что опыт более чем десяти последних лет показывает, что желаемая цель в сфере реновации зданий не может быть достигнута за счет публичного финансирования, это будет возможно только в том случае, если собственники квартир согласятся оплатить большую часть затрат. Он подчеркнул, что не видит достаточной активности Минэкономики по "продаже" этой идеи жителям.