Пт, 11.12.2020
Ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Ассоциация: в Риге сейчас работу остановили более 30 гостиниц

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В Риге сейчас деятельность остановили более 30 гостиниц, в пятницу в интервью Латвийскому радио заявил президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Наглис, сообщает агентство LETA.

Он признал, что этот кризис Covid-19 все участники рынка не преодолеют. 

"Думаю, что павшие будут как и на любой войне, без этого не обойтись, но те, кто эту битву выиграют, будут куда сильнее и эффективнее, чем мы сейчас есть", - сказал Наглис.

Кроме того, он отметил, что гостиницы, не только в Риге, но и во всей Латвии, сейчас надеются, что смогут разместить находящихся на карантине жителей, соблюдая установленные Кабинетом министров правила. 

"Это хороший сигнал, что гостиницы и гостевые дома готовы делать все, чтобы сохранить свой бизнес", - добавил Наглис.

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