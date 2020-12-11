Ассоциация: в Риге сейчас работу остановили более 30 гостиниц

Он признал, что этот кризис Covid-19 все участники рынка не преодолеют.

"Думаю, что павшие будут как и на любой войне, без этого не обойтись, но те, кто эту битву выиграют, будут куда сильнее и эффективнее, чем мы сейчас есть", - сказал Наглис.

Кроме того, он отметил, что гостиницы, не только в Риге, но и во всей Латвии, сейчас надеются, что смогут разместить находящихся на карантине жителей, соблюдая установленные Кабинетом министров правила.