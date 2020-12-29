Кроме Covid-19 в 2020 году еще что-то происходило? Постарались вспомнить все самое значимое

Сплошной Covid-19. Так двумя словами можно описать 2020 год. Пандемия выдавила все остальные темы на второй план. Но мы все же постарались вспомнить важные события этого года в Латвии. И ни слова про Covid-19. Сказано уже и так предостаточно.

Приговор по делу Золитуде

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21 ноября 2013 года при обрушении магазина Maxima в Золитуде погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы. 18 февраля 2020 года наконец был вынесен приговор по делу Золитуде. Чтобы сделать это, понадобилось долгих семь лет.

В итоге Пардаугавский суд Риги приговорил инженера-строителя Ивара Сергетса к шести годам заключения и запрету занимать должность сроком на пять лет.

Ивар Сергетс в проекте золитудской Maxima отвечал за строительные конструкции и обвинялся в нарушении правил строительства и убийстве по неосторожности. Обвинение связано с грубыми ошибками, допущенными при расчетах прочности строительных конструкций. Нагрузка на опорную кровельную ферму составила 648% несущей способности, и следствие считает, что именно это вызвало обрушение кровли.

При этом в зале суда был оправдан Андрис Гулбис, проводивший строительную экспертизу впоследствии обрушившегося здания. Также были оправданы архитектор Андрис Калинка, стройнадзиратель Мартиньш Драудиньш, руководитель работ предприятия Re&Re Станислав Кумпиньш, а также сотрудники Стройуправы Марика Трейя, Айя Мельникова и Янис Балодис. Невиновной также признана старший эксперт Maxima по защите труда Инна Шуваева.

Свою вину Сергетс не признает. И прокуроры, и адвокат Сергетса решение обжалуют.

Отставка двух министров

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

16 марта премьер-министр Кришьянис Кариньш принял отставку министра экономики Ральфа Немиро. Причиной отставки стало аннулирование его допуска к гостайне. Почему Немиро аннулировали допуск, Бюро по защите Сатверсме так и не раскрыло. После отставки Немиро управление Министерством экономики было возложено на другого представителя KPV LV - Яниса Витенбергса.

В этом году ушел в отставку еще один министр правительства Кариньша - министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце. Решение об отставке Пуце принял после того, как он публично солгал, что не использовал и не просил всерьез членов партии оформить для него пропуск на парковку депутата Рижской думы. Правда, Пуце не исчез с политической сцены, а просто вернулся в Сейм.

Внеочередные выборы в Рижскую думу

ФОТО: LETA

После роспуска предыдущего созыва Рижской думы было принято решение о проведении внеочередных выборов в столице. Они прошли 28 августа. На них убедительно победило объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные". Преодолев 5-процентный барьер, возможность работать в думе получили семь политических сил. Мэром Риги стал Мартиньш Стакис, а партии "Честь служить Риге" и "Согласие", правившие столицей десять лет, ушли в оппозицию.

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Латвию

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

29 и 30 сентября в Латвии гостил президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Это был первый двусторонний визит президента Франции в Латвию после официального визита президента Жака Ширака в 2001 году. В ходе визита Макрон подчеркнул, что Франция всегда будет другом и союзником Латвии, но добавил, что Европе необходимо наладить стратегический диалог с Россией.

Визит в Ригу Светланы Тихановской

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В ноябре в Ригу прибыла Светлана Тихановская - лидер демократической Беларуси. Здесь она встретилась с высшими должностными лицами страны, включая президента Латвии Эгила Левитса и премьер-министра Кришьяниса Кариньша. В ответ на события в Беларуси министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение внести в черный список 26 граждан Беларуси.

В этом году в Латвии прошло несколько мероприятий в поддержку Беларуси. Самое впечатляющее из них - акция "Балтийский путь. Свобода для Беларуси", которая состоялась 22 августа в Латвии и Литве.

Убийство Павла Ребенока

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Адвокат Павел Ребенок был убит в собственном доме в ночь на 20 сентября. В отношении преступления Государственная полиция выдвинула две версии: одна из них заключается в том, что убийство связано с грабежом, другая - с его профессиональной деятельностью, хотя и не указывается, с какой именно, т. е. адвокатской, коммерческой или политической. Следствие продолжается.

Открыта строительная площадка рижского центрального узла Rail Baltica

ФОТО: LETA

23 ноября была официально открыта строительная площадка рижского центрального узла Rail Baltica. Таким образом дан старт инфраструктурному проекту на 5,8 млрд евро.

Завершение строительства железной дороги запланировано на 2026 год. Проект будет включать в себя как создание новых объектов инфраструктуры, так и реконструкцию существующих.

Правительство меняет налоги. Снова

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В октябре правительство приняло ряд налоговых поправок, внеся изменения в альтернативные налоговые режимы. Это вызвало недовольство у представителей творческих профессий, организовавших кампанию "Стена непонимания" в тот день, когда министр финансов Янис Рейрс нес в Сейм бюджетный портфель.

Решения Конституционного суда в отношении однополых пар

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

12 ноября Конституционный суд признал не соответствующей Конституции норму об отсутствии права на отпуск по рождению ребенка для однополых пар и поручил Сейму представить соответствующие поправки к законам до 1 июня 2022 года.

Решение суда вызвало широкую дискуссию в обществе: пока Mozaīka назвала его "революционным" в контексте латвийского законодательства, несколько неправительственных организаций заявили, что будут собирать подписи, чтобы инициировать референдум о "защите семьи".