Сделка на 100 млн евро: Мерони обсуждает со Stena Line продажу вентспилсских предприятий

По информации передачи, возможная цена - 100 миллионов евро.

Руководитель отдела по связям с общественностью Stena Line Карл Мартенсон сообщил, что для продолжения позитивного развития и ожидаемого увеличения как грузовых, так и пассажирских объемов Stena Line и Noord Natie Ventspils termināls начали обсуждение вопроса о том, как лучше подготовиться к совместным действиям и необходимым инвестициям в инфраструктуру и технологии.

Агентство LETA уже сообщало, что в следующем году Stena Line по маршруту Вентспилс - Нинашамна в Швеции пустит новые паромы Stena Scandica и Stena Baltica, что позволит увеличить пропускную способность на 30%.

В обоих суднах появится 36-метровая средняя секция, после реконструкции длинна обоих составит 222 метра. На пароме будет 200 кают, места для 970 пассажиров, 2875 м для грузовых единиц и дополнительная автомобильная палуба. С целью повышения эффективности погрузки и разгрузки грузов суда будут оборудованы переходами на две палубы, а также оснащены гибридными системами очистки.

Мерони ранее заявлял, что не был проинформирован о возбуждении уголовного дела против него за возможные нарушения при хранении имущества Лембергса, и он полностью отрицает, что совершал какие-либо нарушения закона.