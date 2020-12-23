С 1 января за посылки из Великобритании нужно будет платить таможенный налог и НДС

С 1 января получение посылок из Великобритании по почте или курьером будет осуществляться на тех же условиях, что и другие некоммерческие или коммерческие почтовые отправления в Латвию из стран за пределами ЕС.

Посылка, отправленная частным лицом из Великобритании другому частному лицу в Латвии, будет освобождена от таможенного налога и НДС только в том случае, если ее стоимость не превышает 45 евро и при условии, что посылка не является коммерческой.

К примеру, доставка купленных в интернет-магазине товаров является коммерческой посылкой. 1

При получении некоммерческого почтового отправления из Великобритании, стоим0ость0 товара в котором превышает 45 евро, получатель должен будет заплатить таможенный налог и НДС. Если посылка содержит акцизные товары, дополнительно необходимо будет заплатить и акцизный налог.

Если в посылке содержатся два или более товаров общей стоимостью более 45 евро, освобождение от налогов применяется к одному или нескольким товарам общей стоимостью не более 45 евро.

Для освобождения посылки от налогообложения должны соблюдаться также установленные нормативными актами количественные ограничения на табачные изделия, алкогольные напитки, а также духи, туалетную воду, одеколон.

С 1 января 2021 года недорогостоящие коммерческие посылки, например, приобретенные в интернет-магазине и полученные частным лицом из Великобритании товары, будут освобождены от таможенного налога, если их стоимость не превышает 150 евро, и от НДС, если стоимость товаров не превышает 22 евро.