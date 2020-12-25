Ученые выяснили, где лучше всего прятаться в случае зомби-апокалипсиса

Известно, что средний торговый центр будет полон важнейших благ первого мирового государства. Кроме того, если уж весь мир захватили зомби, то почему бы не пожить последние дни, наслаждаясь бесплатной едой и одеваясь в дорогие костюмы? Рядом будет и алкоголь, поэтому можно и конкретно напиться.

Впрочем, если твоя главная цель - выживание, а не доживание, то супермаркет определенно не будет лучшим местом. В 2015 году, чтобы лучше понять распространение реальной болезни, команда статистиков из Университета Корнелла создала модель, отображающую фиктивное распространение зомби-чумы в США. Оказалось, что лучшими местами, где можно спрятаться, являются малообжитые, отделенные территории.

Авторы исследования поясняют, что лучшим местом, где спрятаться во время зомби-апокалипсиса, стали бы горные регионы в штате Монтана или в Канаде.

Как оказалось, для полномасштабного зомби-апокалипсиса потребовалось бы несколько месяцев, чтобы из города Нью-Йорка он распространился по всему штату Нью-Йорк. 1

Именно поэтому у тебя будет достаточно времени, чтобы спланировать свое бегство до самых мелочей.

Принимая во внимание динамику болезни, зомби куда быстрее займут более обжитые территории, а затем распространение замедлится, так как у зомби будет меньше людей, которых можно заразить. В результате, будет появляться все меньше новых зомби.

В разработанной учеными модели болезнь захватит города быстрее всего. В свою очередь потребуются недели, чтобы болезнь достигла сельских районов, и месяцы, чтобы она пришла в северные горные регионы. Конечно, если фильмы нас чему-то научили, то не все зомби одинаковы. Все зависит от того, как быстро они смогут передвигаться и как быстро смогут лазить по горам.

В этой симуляции использовалась и популяция, состоявшая примерно из 300 миллионов человек, и каждый человек находился в одном из состояний: человек, зараженный, зомби или мертвый зомби. Модель была создана, основываясь на разных отношениях между людьми в этих состояниях.

Однако нужно принять во внимание, что даже с самыми лучшими тайниками ситуация в Америка в случае зомби-апокалипсиса выглядит не очень.