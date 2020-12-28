Видео ⟩ Торговля, безопасность и атомная энергия: позиция Латвии по соглашению о Brexit

На заседании рассматривалась подготовленная Министерством иностранных дел позиция Латвии по соглашению между ЕС и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии об отношениях после Brexit.

Как указал МИД, Латвия удовлетворена тем, что ЕС и Соединенное Королевство смогли достичь соглашения об отношениях после окончания переходного периода 31 декабря этого года.

Договор между ЕС и Соединенным Королевством включает три соглашения: соглашение о торговле и сотрудничестве, договор о процедурах безопасности для обмена и защиты классифицированной информации и соглашение между правительством Соединенного Королевства и Европейским сообществом по атомной энергии (EURATOM) о сотрудничестве по безопасному использованию ядерной энергии в мирных целях.

Торговля и сотрудничество

Согласно информации МИДа, Соглашение о торговле и сотрудничестве не обеспечивает такой же уровень сотрудничества, как когда Соединенное Королевство было членом ЕС, но обеспечивает беспрецедентные торговые отношения с точки зрения доступа к рынкам для товаров и услуг и значительно лучших условий торговли для обеих сторон - как в сравнении с правилами Всемирной торговой организации, так и с любым другим соглашением о свободной торговле, заключенным на данный момент ЕС.

Безопасность

Соглашение о процедурах безопасности при обмене и защите секретной информации предусматривает обмен секретной информацией между ЕС и Соединенным Королевством. Договор ЕС будет применяться к институтам и органам ЕС. Соглашение предусматривает гарантии передачи и защиты секретной информации. Соглашение также предусматривает механизм разрешения споров и консультаций.

Договор об атомной энергии

Договор о сотрудничестве в использовании ядерной энергии в мирных целях обеспечивает основу для сотрудничества между ЕС и Великобританией в области мирного использования ядерной энергии в мирных целях на основе взаимной выгоды. Соглашение касается оборудования, технологий, ядерных и радиоактивных материалов, а также радиоактивных отходов. Сотрудничество включает торговлю и передачу такого оборудования и материалов, обмен информацией и опытом в области ядерной безопасности, а также инициативы в области исследований и разработок. Будут применяться требования безопасности Договора EURATOM и Международного агентства по атомной энергии.

Видео: Правительство информирует о позиции Латвии по соглашению после Brexit

Латвия поддерживает подписание и временное применение вышеупомянутых соглашений с 1 января 2021 года, пока не будут завершены все процедуры, необходимые для вступления соглашений в силу.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ранее сообщил, что график решений по этому вопросу достаточно напряжен, так как соглашение должно быть подписано до 31 декабря. Поэтому правительства стран ЕС до 29 декабря должны сообщить о том, поддерживают ли они его. Если все 27 стран ЕС предоставят свое согласие, документ будет подписан руководителями органов ЕС.

Как сообщалось, ЕС и Великобритания 24 декабря во время переговоров в Брюсселе достигли соглашения об отношениях после Brexit.