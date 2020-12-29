Введен комендантский час на Новый год и православное Рождество, режим ЧС продлен до февраля

29 декабря, прошло очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, во время которого обсуждалась актуальная эпидемиологическая ситуация в стране, после которого на пресс конференции правительство объявило, что концептуально договорилось о введении том, что на Новый год и православное Рождество могут быть введены ограничения на передвижение людей и комендантский час.
В свою очередь режим чрезвычайной ситуации, который ранее был установлен до 11 января, будет продлен до 7 февраля. Помимо этого, к условиям чрезвычайной ситуации будет добавлен комендантский час, что Кабинет министров назвал "праздничным сидением дома".
Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что в эти дни магазины смогут работать до 21:00, чтобы не только покупатели, но и сотрудники магазинов могли вернуться домой к 22:00.
Премьер-министр также признал, что будет введена "праздничное сидение дома" с целью дальнейшего сокращения возможностей людей для контактов. Он пояснил, что, в отличие от термина "комендантский час", "сидение дома" означает ситуацию, когда жители находятся дома, не ходят в гости и не празднуют.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания правительства заявил, что комендантский час вводится для того, чтобы еще больше уменьшить возможности контактов между людьми.
В Государственной канцелярии сообщили, что возможности передвижения в дневное время ограничивать пока не планируется, места торговли и оказания услуг смогут работать с 6:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая требований.
Завтра, 30 декабря, состоится еще одно заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будут уточнены новые ограничительные меры.