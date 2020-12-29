Вт, 29.12.2020
Конечно, это как луч света в конце туннеля, по крайней мере на начальном этапе для медицинского персонала. Мы очень надеемся, что это даст результат и все меньше и меньше работников будут болеть этим вирусом. Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
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Введен комендантский час на Новый год и православное Рождество, режим ЧС продлен до февраля

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

29 декабря, прошло очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, во время которого обсуждалась актуальная эпидемиологическая ситуация в стране, после которого на пресс конференции правительство объявило, что концептуально договорилось о введении том, что на Новый год и православное Рождество могут быть введены ограничения на передвижение людей и комендантский час.

В свою очередь режим чрезвычайной ситуации, который ранее был установлен до 11 января, будет продлен до 7 февраля. Помимо этого, к условиям чрезвычайной ситуации будет добавлен комендантский час, что Кабинет министров назвал "праздничным сидением дома".

Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства, сообщили агентству LЕТА в Государственной канцелярии.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что в эти дни магазины смогут работать до 21:00, чтобы не только покупатели, но и сотрудники магазинов могли вернуться домой к 22:00.

Премьер-министр также признал, что будет введена "праздничное сидение дома" с целью дальнейшего сокращения возможностей людей для контактов. Он пояснил, что, в отличие от термина "комендантский час", "сидение дома" означает ситуацию, когда жители находятся дома, не ходят в гости и не празднуют.

При этом Кариньш подчеркнул, что новые ограничения не почувствуют те жители, которые уже соблюдают меры безопасности и избегают контактов.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания правительства заявил, что комендантский час вводится для того, чтобы еще больше уменьшить возможности контактов между людьми.

В Государственной канцелярии сообщили, что возможности передвижения в дневное время ограничивать пока не планируется, места торговли и оказания услуг смогут работать с 6:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая требований.

Завтра, 30 декабря, состоится еще одно заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будут уточнены новые ограничительные меры.

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