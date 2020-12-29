Введен комендантский час на Новый год и православное Рождество, режим ЧС продлен до февраля

В свою очередь режим чрезвычайной ситуации, который ранее был установлен до 11 января, будет продлен до 7 февраля. Помимо этого, к условиям чрезвычайной ситуации будет добавлен комендантский час, что Кабинет министров назвал "праздничным сидением дома".

Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства, сообщили агентству LЕТА в Государственной канцелярии. 28

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что в эти дни магазины смогут работать до 21:00, чтобы не только покупатели, но и сотрудники магазинов могли вернуться домой к 22:00.

Премьер-министр также признал, что будет введена "праздничное сидение дома" с целью дальнейшего сокращения возможностей людей для контактов. Он пояснил, что, в отличие от термина "комендантский час", "сидение дома" означает ситуацию, когда жители находятся дома, не ходят в гости и не празднуют.

При этом Кариньш подчеркнул, что новые ограничения не почувствуют те жители, которые уже соблюдают меры безопасности и избегают контактов. 28

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания правительства заявил, что комендантский час вводится для того, чтобы еще больше уменьшить возможности контактов между людьми.

В Государственной канцелярии сообщили, что возможности передвижения в дневное время ограничивать пока не планируется, места торговли и оказания услуг смогут работать с 6:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая требований.