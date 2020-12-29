Отправиться на самоизоляцию можно в одну из гостиниц Латвии. Государство покрывает 80% расходов

В Rixwell Elefant Hotel обеспечен 71 номер, где вчера вечером были размещены вернувшиеся из Великобритании латвийцы. В Rija VEF Hotel доступно 90 номеров, в Rixwell Terrace Design - 18.

В рамках программы государственной поддержки самоизоляции, которую администрирует LIAA, в настоящее время заключены договоры с тремя гостиницами, которые предлагают размещение в 179 номерах, а договоры еще с несколькими гостиницами находятся на рассмотрении.

По словам директора LIAA Каспара Рожкалнса, приоритетом агентства было как можно скорее заключить первый договор, чтобы предоставить самоизоляцию репатриантам из Великобритании.

На данный момент интерес к участию в программе проявили более 30 отелей, около половины из которых находятся в Риге, а остальные - в других регионах Латвии. Государство заключит договоры со всеми гостиницами, которым Инспекция здравоохранения предоставит заключение о соблюдении эпидемиологических требований.

Государство покроет расходы в размере 80% стоимости проживания, но не более 35 евро в сутки на человека.