Отправиться на самоизоляцию можно в одну из гостиниц Латвии. Государство покрывает 80% расходов

В настоящее время услугу самоизоляции обеспечивают три рижские гостиницы, сообщили агентству LETA в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA) .
В Rixwell Elefant Hotel обеспечен 71 номер, где вчера вечером были размещены вернувшиеся из Великобритании латвийцы. В Rija VEF Hotel доступно 90 номеров, в Rixwell Terrace Design - 18.
В рамках программы государственной поддержки самоизоляции, которую администрирует LIAA, в настоящее время заключены договоры с тремя гостиницами, которые предлагают размещение в 179 номерах, а договоры еще с несколькими гостиницами находятся на рассмотрении.
По словам директора LIAA Каспара Рожкалнса, приоритетом агентства было как можно скорее заключить первый договор, чтобы предоставить самоизоляцию репатриантам из Великобритании.
На данный момент интерес к участию в программе проявили более 30 отелей, около половины из которых находятся в Риге, а остальные - в других регионах Латвии. Государство заключит договоры со всеми гостиницами, которым Инспекция здравоохранения предоставит заключение о соблюдении эпидемиологических требований.
Срок пребывания в отеле составляет 14 дней, но в некоторых случаях может быть продлен еще на 14 дней.