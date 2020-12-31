Ну, вот и он – последний день этого года! Вы тоже торопитесь не провожать, а спроваживать 2020-ый? Естественно, закончиться он должен так же эффектно, как и все эти 366 дней. Поэтому ловите сектор "приз" на барабане – с 30 по 4 января с 22:00 до 5:00 в Латвии введён комендантский час! Спасибо большое, идея отличная, ведь на Новый год расходиться раньше 5:00 – просто неправильно!

Можем брать пример с итальянского дедушки, которому было очень одиноко праздновать Рождество одному, поэтому он вызвал полицию себе в компанию. Пока правоохранительные органы будут заняты вызовами по ооочень важным вопросам, ну, типа "мандаринка не чистится, сделайте с ней что-нибудь!" или "помогите, столом-книжкой пальчик защемило!", остальные тем временем смогут тусить на тайных сходках и запускать салют из кустов.

Говорят, что каждый случай нарушения комендантского часа будет рассматриваться в частном порядке. Кстати, если человек вышел в круглосуточную аптеку за лекарством – это, оказывается, не так криминально. Уже представляем какую кассу сделают в эту ночь все аптечные заведения, с полок уйдёт даже самая залежавшаяся гематогенка "Что у вас еще осталось? – Ну, клизмы и мазь от геморроя... – А что-то кроме унижения у вас есть?". Или походы до пакомата с нелепыми отмазками, типа: "Извините, но мне срочно надо отправить коробочку салата дяде Валере...у него острая майонезная недостаточность".

Правда никто не учёл, как поменяется социальный облик человека. Если раньше ты выносил пакет с бутылками и заверял соседей: "Не, я не алкоголик, вы чё, у меня просто вечеринка была!", то теперь, вынося звенящий пакет, будет: "Не-не, какая вечеринка?! Алкоголик я, ал-ко-го-лик!!!". Наверное, больше всего с праздником обломились дети – ни им Деда Мороза, ни им Снегурочки. Обычно народ заморачивался и искал аниматоров с высшим педагогическим образованием, без судимостей или хотя бы без перегара, теперь же критерий будет один – наличие антител к вирусу. Хотя, как по нам, после бутылки горячительного тело любого Деда Мороза автоматически превращается в антитело.

Кстати, вы уже успели посмотреть на световые инсталляции в парках города? Почему "успели"? Ну, потому что буквально через пару дней их быстренько прикрыли, ведь поглазеть на зрелище пришло слишком много людей. Логика была примерно такая – делаем световые объекты в микрорайонах, чтобы люди не ехали толпиться в центр. Хм, люди не поехали в центр... теперь они толпятся в микрорайонах! Вырубаем! Представляете, если они так и будут включать-выключать, снова включать и опять выключать… при некотором количестве бедняг эпилептиков эта вечеринка из световой быстро превратится в пенную.

Ну, а мы, отдел маркетинга и сентиментальности Balticom, хотим сказать большое вам спасибо за то, что были с нами этот год! И если вы пока не очень чувствуете праздничное настроение, не расстраивайтесь! Ведь главное в этом году – чувствовать запахи. Так что желаем вам вкусной оливьехи и ароматных мандаринов, с Новым годом и до встречи в 2021-ом!

А вы уже обшили маску дождиком? 🥳