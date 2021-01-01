Средний платеж КОЗ электроэнергии уменьшится на 22,8%

На уменьшение КОЗ из дивидендов Latvenergo будет выделено 20 млн евро.

В 2022 году ставку КОЗ планируется уменьшить до 16,38 евро за мегаватт-час, в 2023 году - до 13,25.

Latvenergo в 2021 году выплатит государству из прибыли 2020 года дивиденды на сумму не менее 89,64 млн евро, в последующие два года - не менее 74,5 млн евро.