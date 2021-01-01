Пт, 1.01.2021
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Пользователь Twitter Madars Zvagulis о комендантском часе
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Средний платеж КОЗ электроэнергии уменьшится на 22,8%

ФОТО: LETA/ Evija Trifanova

В этом году компонент обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии уменьшится до 17,51 евро за мегаватт-час вместо прежних 22,68 евро, то есть на 22,8%.

На уменьшение КОЗ из дивидендов Latvenergo будет выделено 20 млн евро.

В 2022 году ставку КОЗ планируется уменьшить до 16,38 евро за мегаватт-час, в 2023 году - до 13,25.

Latvenergo в 2021 году выплатит государству из прибыли 2020 года дивиденды на сумму не менее 89,64 млн евро, в последующие два года - не менее 74,5 млн евро.

Из дивидендов Latvenergo до 2023 года будут покрываться платежи защищенным потребителям, энергоинтенсивным предприятиям, на государственные программы исследований в области энергетики и расходы на реализацию Национального плана по климату и энергетике.

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