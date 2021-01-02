Покупки в интернете: меняется порядок совершения онлайн-платежей

В то же время в ассоциации отметили, что с 1 января 2021 года возможны перебои в онлайн- платежах с помощью платежных карт в том случае, если выбранный продавец, то есть интернет-магазин или другой участник электронной коммерции, не использует соответствующие технологические решения безопасности - строгую аутентификацию. В таких случаях поставщикам платежных услуг, то есть эмитентам карт, придется отклонять онлайн-покупки с целью защитить интересы клиентов, несмотря на то, что ранее такие покупки были возможны.

Более строгую аутентификацию для онлайн-платежей с помощью платежных карт в Европейском союзе (ЕС) предусматривают соответствующие технические стандарты Второй Директивы о платежных услугах (PSD2). Чтобы соответствовать этим требованиям, поставщики услуг, в том числе продавцы из ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и эмитенты карт, должны внедрять решения, которые улучшают безопасность платежей и обеспечивают более высокий уровень защиты клиентов.

Впредь более строгая аутентификация, такая как использование Smart-ID, биометрии или калькулятора кодов, будет требоваться в основном для крупных платежей. Однако более строгая аутентификация в соответствии с определенными алгоритмами безопасности также потребуется и для платежей с более низкой стоимостью, например, после пяти последовательных платежей или когда общая сумма платежей достигла 100 евро.

"До сих пор при совершении онлайн-платежей в ЕС более строгая аутентификация не требовалась для каждой транзакции, так как частоту запрашивания устанавливали поставщики услуг согласно анализу рисков. Подход более строгой проверки аутентификации обеспечит дополнительную безопасность для держателей платежных карт, а также для продавцов, так как информация с карточек может быть скопирована и использована для мошенничества или незаконных платежей без ведома держателя карты", - пояснили в ассоциации.