Владелец Galerija Centrs сменил название

Компания зарегистрирована в 1996 году, ее основной капитал составляет 10,877 миллионов евро. BH Galerija Centrs - дочерняя компания инвестиционного фонда недвижимости Baltic Horizon Fund.

В 2019 году Baltic Horizon Fund приобрела торговый центр за 75 миллионов евро у девелопера недвижимости Linstow Center Management.