Вс, 3.01.2021
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Владелец Galerija Centrs сменил название

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Владелец торгового центра Galerija Centrs SIA Tampere Invest сменил название на BH Galerija Centrs, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию Firmas.lv.

Компания зарегистрирована в 1996 году, ее основной капитал составляет 10,877 миллионов евро. BH Galerija Centrs - дочерняя компания инвестиционного фонда недвижимости Baltic Horizon Fund.

В 2019 году Baltic Horizon Fund приобрела торговый центр за 75 миллионов евро у девелопера недвижимости Linstow Center Management.

BH Galerija Centrs в 2019 году работала с оборотом в 7,532 миллиона евро и прибылью в 4,033 миллиона евро.

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