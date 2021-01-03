Владелец Galerija Centrs сменил название
Владелец торгового центра Galerija Centrs SIA Tampere Invest сменил название на BH Galerija Centrs, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию Firmas.lv.
Владелец торгового центра Galerija Centrs SIA Tampere Invest сменил название на BH Galerija Centrs, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию Firmas.lv.
Компания зарегистрирована в 1996 году, ее основной капитал составляет 10,877 миллионов евро. BH Galerija Centrs - дочерняя компания инвестиционного фонда недвижимости Baltic Horizon Fund.
В 2019 году Baltic Horizon Fund приобрела торговый центр за 75 миллионов евро у девелопера недвижимости Linstow Center Management.
BH Galerija Centrs в 2019 году работала с оборотом в 7,532 миллиона евро и прибылью в 4,033 миллиона евро.