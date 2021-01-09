Сб, 9.01.2021
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Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2" о взрыве в доме в Агенскалнсе
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В Риге снизилась цена на бензин

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

На прошлой рабочей неделе среди столиц стран Балтии больше всего цены на топливо выросли в Таллине, в Риге снизилась цена на бензин, а в Вильнюсе она выросла.

Самый дорогой бензин в пятницу, 8 января, был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо также была в Таллине, самая низкая - в Риге.

На рижских автозаправках Circle K бензин 95-ой марки подешевел на 0,8% до 1,179 евро за литр, а стоимость дизтоплива не изменилась - 1,059 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,8% до 1,139 евро за литр, цена дизельного топлива не изменилась - 1,079 евро за литр.

В Таллине в Circle K цена бензина 95-ой марки выросла на 9,6% до 1,259 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 11,2% до 1,089 евро за литр.

Цены на автогаз в столицах стран Балтии остались стабильными. В Риге литр автогаза стоил 0,555 евро, в Вильнюсе - 0,533 евро, в Таллине - 0,6 евро за литр.

 

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