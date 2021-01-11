Вторая резолюция об импичменте Трампа внесена в Конгресс. Что дальше?
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Вторая резолюция об импичменте Трампа внесена в Конгресс
Палата представителей Конгресса США опубликовала текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. Трамп обвиняется в "подстрекательстве к мятежу".
"Президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты", – говорится в резолюции. Вскоре после публикации резолюция была внесена официально.
Поводом для импичмента стали заявления Трампа 6 января, когда его сторонники после митинга в Вашингтоне ворвались в Капитолий. Во время этих событий погибла одна сторонница Трампа, всего сообщалось о пятерых погибших 6 января, один из них – полицейский. Трамп выступая на митинге призвал своих сторонников "отправиться к Капитолию и поддержать наших сенаторов", которые в это время должны были официально утвердить победу на выборах соперника Трампа – Джо Байдена.
Президентский мандат Дональда Трампа завершается 20 января, одновременно с инаугурацией Джо Байдена.
Инициаторы резолюции рассчитывают на то, что после ее обсуждения 13 и 14 января, члены Палаты представителей проголосуют за импичмент, а Сенат утвердит это решение. В таком случае дорога к участию Трампа в новых выборах главы государства будет закрыта.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 11.01.2021
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