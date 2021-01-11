Вторая резолюция об импичменте Трампа внесена в Конгресс. Что дальше?

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После штурма Капитолия в США завели 25 дел о внутреннем терроризме. Объявят ли второй импичмент Дональду Трампу и в чем его обвиняют?

Партия Нурсултана Назарбаева набрала больше 71% на выборах в парламент Казахстана, а лидирующий на президентских выборах в Кыргызстане Садыр Жапаров готов изменить Конституцию.

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Вторая резолюция об импичменте Трампа внесена в Конгресс

Палата представителей Конгресса США опубликовала текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. Трамп обвиняется в "подстрекательстве к мятежу".

"Президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты", – говорится в резолюции. Вскоре после публикации резолюция была внесена официально.

Поводом для импичмента стали заявления Трампа 6 января, когда его сторонники после митинга в Вашингтоне ворвались в Капитолий. Во время этих событий погибла одна сторонница Трампа, всего сообщалось о пятерых погибших 6 января, один из них – полицейский. Трамп выступая на митинге призвал своих сторонников "отправиться к Капитолию и поддержать наших сенаторов", которые в это время должны были официально утвердить победу на выборах соперника Трампа – Джо Байдена.

Президентский мандат Дональда Трампа завершается 20 января, одновременно с инаугурацией Джо Байдена.

Инициаторы резолюции рассчитывают на то, что после ее обсуждения 13 и 14 января, члены Палаты представителей проголосуют за импичмент, а Сенат утвердит это решение. В таком случае дорога к участию Трампа в новых выборах главы государства будет закрыта.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 11.01.2021