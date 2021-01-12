"Его достижения бесценны": как земессарг спас собаку из ледяной воды

Как рассказал сам солдат, к его месту жительства (Варини, Смилтенский край) через двор прибежала соседка, которая со слезами на глазах просила помощи, поскольку ее собака во время прогулки сорвалась с поводка и провалилась под лед.

Izlēmīga rīcība glābj ledū ielūzuša suņa dzīvību. “Bez liekām domām un emocijām vienkārši rīkojos, kad biju pie upes,... Опубликовано Latvijas armija Понедельник, 11 января 2021 г.

Он тут же надел обувь и поспешил к ближайшей реке, которая замерзла, но лед не был достаточно толстым, чтобы выдержать 70-килограммового аляскинского маламута.

"Без лишних мыслей и эмоций просто действовал, когда оказался у реки. Тут же зашел в воду, разбил лед и вытащил собаку", - рассказал Рипа. Он также отметил, что собаку удалось спасти благодаря соседям Алдису и Модрису, которые пришли на подмогу. Мужчины работали как слаженная команда, чтобы как можно скорее вытащить собаку из ледяной воды.

Капрал Рипа всегда считал, что нужно помогать тем, кто попал в беду. В этот раз удалось спасти жизнь животного. 3

Хозяйка Ринглы Антра призналась - солдат успел спасти собаку в последний момент, когда из воды виднелась только голова животного.

Она считает, что все получилось благодаря тому, что Эмилс - солдат и он знал, как действовать в данной ситуации.

"Река, в которой тонула Рингла, довольно глубокая. Если бы человека бросили в воду, не зная, как действовать в ледяной воде, я предполагаю, что результат мог быть намного трагичнее. (...)

Самое главное - у него хватило смелости, чтобы это сделать, она была нужна. Его достижения бесценны", - подчеркнула Антра. 3

После инцидента было заметно, что у Ринглы шок, однако сейчас она чувствует себя хорошо. Ветеринар сказал, что от воспаления легких собаку спасла толстая шкура. Также за ней еще нужно наблюдать, чтобы не появились признаки простуды. В то же время хозяйка выразила волнение и за земессарга, но, к счастью, все здоровы.

Антра подчеркнула, что, если бы не помощь соседа, собаки уже не было бы в живых. Она считает, что это понимает и сама Рингла.