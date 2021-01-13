Детская больница начинает прививать медиков от Covid-19 вакциной Moderna

Она пояснила, что это позволит Детской больнице более гибко реагировать на спрос, потому что эту вакцину можно хранить в холодильниках больницы до 30 дней.

Детская больница сообщает, что медики проявили большой интерес к вакцинации и уже в первые два дня, когда в больнице проводилась вакцинация и медики могли подавать заявки, были заполнены все 396 свободных мест в эти дни.

Во вторник вечером в больнице были доступны еще 700 записей для вакцинации на этой неделе.

Медицинские работники могут подать заявку на вакцинацию в Детской больнице, заполнив форму или позвонив по телефону 67 064 463 по рабочим дням с 9:00 до 16:00.

После получения заявки работники Детской больницы свяжутся с каждым человеком, чтобы сообщить о точном времени вакцинации.

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