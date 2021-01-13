Во вторник было госпитализировано рекордное число пациентов с Covid-19

Это самое большое количество госпитализированных пациентов за сутки. До этого больше всего людей с Covid-19 поступило в больницы 7 января, когда были госпитализированы 178 пациентов с коронавирусом.

В данный момент в стационарах лечатся 1155 пациентов с Covid-19, у которых болезнь протекает в среднетяжелой форме, и 69 пациентов с тяжелым течением болезни.

За последние сутки из стационаров выписаны 117 пациентов, в том числе шесть были переведены. Всего же из больниц выписаны 4537 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 1255 новых случаев Covid-19, скончались 27 инфицированных.

Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 55 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен уже у 52 032 человек, умерло 909 человек, что составляет 1,75% общего количества инфицированных.

В понедельник сделано 12 293 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,2%.