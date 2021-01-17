Литва:

За прошедшие сутки в Литве выявлено 836 новых случаев Covid-19, скончались 26 человек, сообщает статистический департамент.

С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 167 516 человек, подтверждено выздоровление 104 188 инфицированных, скончались 2445 человек.

За прошедшие сутки в Литве дозу вакцины против Covid-19 получил 1041 человек. В общей сложности в стране на сегодняшний день вакцинированы 46 923 человека.

Эстония:

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 390 новых случаев Covid-19, скончались четверо инфицированных, сообщает Эстонский департамент здравоохранения.

За прошедшие сутки сделано 3207 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,2%.

С начала пандемии в Эстонии Covid-19 выявлен у 37 079 человек, выздоровели 19 359, а скончались 325 человек.

В больницах на сегодняшний день лечение проходят 403 пациента с Covid-19, 44 из которых находятся в отделении интенсивной терапии, 26 больным требуется искусственная вентиляция легких.

По данным департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на 17 января составляет 598,43 случая на 100 тыс. жителей.