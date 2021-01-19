Стакис уволил директора департамента жилья и окружающей среды Алексеенко

Стакис уволил директора департамента жилья и окружающей среды АлексеенкоДополнено
Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис уволил директора департамента жилья и окружающей среды Анатолия Алексеенко.
Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис уволил директора департамента жилья и окружающей среды Анатолия Алексеенко.
Видео: Пресс-конференция по поводу отставки Алексеенко
В программе TV3 "900 секунд" Стакис пояснил, что принял такое решение в связи с ранее возбужденным дисциплинарным делом.
Стакис заявил, что уверен в победе Рижской думы в суде против Алексеенко, если тот решит подать в суд. Он также убежден, что большинство сотрудников Рижской думы добросовестно выполняют свои обязанности.
Как сообщалось ранее, Алексеенко грозило увольнение из-за конфликта интересов. Он принял на работу в департамент свою бывшую жену и нынешнюю жену.
Как стало известно агентству LETA, Алексеенко принял на работу в 2009 году мать своих детей Илону Диманте.
Как пояснил агентству LETA глава контролирующего работу департамента комитета жилья и окружающей среды Эдмунд Цепуритис, Алексеенко отрицал, что Диманте была его женой. Однако ему пришлось признать, что она мать его детей.
По словам Цепуритиса, у Алексеенко возник конфликт интересов, так как он оценивал работу Диманте, выделял ей премии и принимал другие решения. На момент начала проверки Алексеенко поручил эту оценку заместителю директора департамента, но это не устранило конфликт интересов, так как заместитель напрямую подчиняется Алексеенко.
С момента возбуждения дисциплинарного дела руководитель департамента заболел и долго находился на больничном.
В ее должностные обязанности входило размещение информации на сайте департамента на русском языке.
Алексеенко стал директором департамента окружающей среды и жилья в 2009 году. До этого несколько лет он возглавлял муниципальное агентство Rīgas mājoklis.
Алексеенко был замешан в нескольких скандалах за эти годы. В связи с делом главы квартирного управления Рижской думы Арии Стабини Алексеенко отстранили от должности, но затем вернули ему должность, поскольку дело было признано безнадежным.