Дендрарий, водопад и очень необычная тропа: 5 отличных мест для прогулок на природе вблизи Риги

Дендрарий Лачупите (Lāčupītes dendrārijs un dabas taka)

В Юрмале, примерно в 20 км от города, расположился Дендрологический парк Лачупите - место, где зарегистрировано примерно 60 видов хвойных деревьев и 350 видов лиственных. В любое время года тропа по-своему уникальна - красивее всего здесь в мае и июне, когда цветут рододендроны, однако и зимой парк приобретает свой особенный шарм. Кстати, совсем недавно здесь были созданы разнообразные зоны отдыха и развлечений, а также проложены деревянные дорожки и мостики.

Расстояние из центра Риги: 60 минут (61 км)

Многолюдность: 2 из 5

Геологическая тропа вдоль реки Амата (Amatas dabas taka)

Здесь вы по-настоящему сможете насладиться волшебством нетронутой природы. Данная тропа, которая вьется по завораживающей и первозданной древней долине реки Аматы, опровергает миф о том, что подобные места необходимо посещать только летом или осенью, ведь именно зимой здесь можно увидеть замерзшие водопады – они образуются в местах, где в реку впадают небольшие родники. Тропа состоит из трех этапов, общая длина которых составляет 15,2 км. Выбирайте маршрут по силам и вперед. Только имейте ввиду, что большая часть тропы не благоустроена!

Расстояние от центра Риги: 80 минут (79 км)

Многолюдность: 3 из 5

Белая дюна в Саулкрасты (Baltā kāpa)

Белая дюна является одной из главных достопримечательностей Саулкрасты (да и Латвии в целом) в летний период. А вот желающих прогуляться по взморью зимой - гораздо меньше, поэтому в это время года здесь приятней втройне. От Белой дюны до центра Саулкрасты ведет тропа протяженностью 4 км. Гуляя по ней, можно любоваться на впадающую в этом месте в море речку Инчупе и на длиннющий пляж, окаймленный дюнами и многовековыми соснами.

Расстояние из центра Риги: 50 минут (42 км)

Многолюдность: 3 из 5

Даудский водопад (Daudas ūdenskritums)

Конечно, водопады - это не то, чем славится наша страна, тем не менее, хотя бы раз на них точно стоит взглянуть. Начать можно с одного из самых живописных - водопада Дауду, что находится недалеко от Сигулды на речке Дауда. Окрестности водопада - отдельная история, которая точно не оставит вас равнодушными.

Расстояние из центра Риги: 60 минут (56 км)

Многолюдность: 2 из 5

Озеро Каниерис (Kaņiera ezers)

Озеро Каниерис - часть необъятного Кемерского национального парка. Что странно, про это место мало кто знает и, если летом здесь еще можно встретить местных рыбаков и немного туристов, то зимой на озере вполне удастся остаться наедине с природой. Место это еще примечательно и тем, что на Канерском озере можно прогуляться по одной из самых необычных троп в Латвии, которая ведет сквозь густые заросли тростника. В другом конце тропы находится деревянная вышка (на время режима ЧС может быть закрыта).

Расстояние из центра Риги: 58 минут (52 км)