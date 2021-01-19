Вт, 19.01.2021
То, что сейчас происходит в этом "суде" в УВД, это и правда насмешка над правосудием. Полный ад. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
1 мин для прочтения

В латвийских психоневрологических больницах Covid-19 заражены примерно 200 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Scanpix

В настоящее время в психоневрологических больницах Латвии находятся 194 пациента с Covid-19, говорится в презентации Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи, представленной сегодня, 19 января, на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению.

Наибольшее количество пациентов с Covid-19 находится в больнице Gintermuiža в Елгаве - 65. Кроме того, Covid-19 был обнаружен у 38 сотрудников, а еще трое сотрудников были идентифицированы как контактные лица.

В Даугавпилсской психоневрологической больнице Covid-19 выявлен у 47 пациентов, а также у 47 сотрудников. Семь сотрудников являются контактными лицами.

В Стренчской больнице заразился 31 пациент и 11 сотрудников, в Акнистской - 26 пациентов и 41 сотрудник, еще несколько сотрудников являются контактными лицами.

Covid-19 был обнаружен у 13 пациентов и 10 сотрудников больницы Пиеюрас в Лиепае, еще один сотрудник является контактным лицом. Учитывая сложившуюся ситуацию, в настоящее время учреждение не принимает пациентов.

В Рижском центре психиатрии и наркологии в настоящее время находятся 12 пациентов, инфицированных Covid-19. Заражены также 39 сотрудников, а еще семеро являются контактными лицами. В Детской психоневрологической больнице Ainaži известно о двух больных сотрудниках и одном контактном лице.

Последние новости

НАВЕРХ
Back