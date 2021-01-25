Пн, 25.01.2021
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Debenhams закроет все магазины и ликвидирует 12 000 рабочих мест

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Британская торговая сеть Debenhams закроет все свои магазины, ликвидировав около 12 000 рабочих мест, заявили в понедельник, 25 января, администраторы обанкротившейся компании, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Такое сообщение распространилось вскоре после того, как британская модная онлайн-группа Bohoo объявила о приобретении интеллектуальной собственности Debenhams, что позволило ей использовать его бренды.

Администраторы Debenhams отмечают, что после того, как в Великобритании будут отменены меры по сдерживанию распространения коронавируса, магазины будут вновь открыты для распродажи товаров.

С открытием этих магазинов домашней страницей Debenhams будет управлять Bohoo.

Распродажа товаров в магазинах будет продолжаться несколько недель, пока не будут распроданы все запасы, после чего магазины будут полностью закрыты.

Источник, близкий к компании, сказал, что это приведет к потере около 12 000 рабочих мест.

Debenhams была основана в 1813 году, а обанкротилась в декабре.

Компания начала процедуру ликвидации после того, как британский производитель спортивной одежды JD Sports приостановил переговоры о приобретении сети супермаркетов.

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