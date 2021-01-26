Для управления вакцинацией от Covid-19 планируется разработать новую ИТ-систему

Во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению будет заслушан отчет Минздрава о разработке ИТ-решения, отвечающего потребностям управления процессом вакцинации.

Вопрос о разработке ИТ-системы стал актуален после создания 15 января бюро вакцинации.

"Использование существующей системы электронного здравоохранения затруднено из-за ее недостаточной производительности, особенно при одновременном использовании большим количеством людей, поэтому, по мнению ИТ-экспертов, существующая система не может использоваться для для организации процесса вакцинации", - говорится в докладе Минздрава.

Министерство подчеркивает, что без единого ИТ-решения невозможно обеспечить быструю, эффективную и полную регистрацию вакцинируемых и рассылку уведомлений о вакцинации, обеспечить контакты и обмен данными. ИТ-решение для вакцинации должно быть разработано с использованием новейших технологий.

Как сообщает министерство, с 18 по 22 января рабочая группа из 27 экспертов ИТ-индустрии на добровольной основе разработала требования к ИТ-системе для эффективного управления процессом вакцинации. 22 января рабочая группа представила разработанные требования заинтересованным ИТ-компаниям, а 25 января они подали свои предложения.