Пожар в Мадонском крае: погибли два человека и две собаки
За прошедшие сутки в результате пожара в Мадонском крае погибли два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
За прошедшие сутки в результате пожара в Мадонском крае погибли два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Вчера в 11.21 пожарные получили вызов на пожар в одноэтажном жилом доме. Прибыв на место происшествия, сотрудники VUGD установили, что в доме тлеет пол на площади 1 кв. м и образовался сильный дым.
До прибытия пожарных соседи вынесли из дома двух человек без признаков жизни. При осмотре дома были найдены также две погибшие собаки.
За прошедшие сутки ГПСС получила 51 вызов, в том числе девять на пожары.