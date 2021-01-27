Пожар в Мадонском крае: погибли два человека и две собаки

Вчера в 11.21 пожарные получили вызов на пожар в одноэтажном жилом доме. Прибыв на место происшествия, сотрудники VUGD установили, что в доме тлеет пол на площади 1 кв. м и образовался сильный дым.

До прибытия пожарных соседи вынесли из дома двух человек без признаков жизни. При осмотре дома были найдены также две погибшие собаки.