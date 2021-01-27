Перевощиков: количество случаев Covid-19 ежедневно уменьшается в среднем на 10%

Он напоминает, что необходимо сохранять бдительность и существующие меры безопасности и продолжать внимательно их соблюдать еще и потому, что новый, более заразный тип вируса, который уже был обнаружен и в Латвии, представляет дополнительный риск. В других европейских странах новые штаммы вируса вызвали третью волну заболеваемости.

Как сообщили в SPKC, по расчетам специалистов, примерно через полтора месяца кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 жителей может достичь 200 случаев, и в этой точке можно будет уменьшить ограничения.

Основным показателем, используемым эпидемиологами для оценки ситуации с заболеваемостью, является 14-дневное кумулятивное число случаев на 100 000 населения. В Латвии в начале года этот показатель резко увеличился почти до 690 случаев, а сейчас снизился до 590.

Чтобы говорить об улучшении эпидемиологической ситуации, уровень заболеваемости в стране должен быть менее 200 случаев на 100 000 населения. Это означает, что в день регистрируется не более 270 новых случаев.

Это порог, при котором эпидемиологи Латвии и ЕС предлагают смягчать меры безопасности. Однако в настоящее время смягчать их преждевременно, поскольку 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии намного выше, чем в среднем по ЕС (453,3 случая).