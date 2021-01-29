На этой неделе выяснилось, что Латвия тайно отказалась от поставок примерно 700 тысяч вакцин! Ключевое слово во всей этой истории - "тайно". То есть кто и как принял это решение - остаётся неизвестным. Как такое возможно? Была написана анонимная записка? "Дорогой поставщик, мы вдруг поняли, что пандемию, которая была диагностирована неточными тестами, победить непроверенной вакциной - такая себе идея. Больше не шлите. Твоя Л." Так, что ли?

Ну, или отказывалась на самом деле Литва, а нас там просто опять перепутали... ну, как июнь и июль, как Дамблдора и Гендальфа, как светлое будущее и разочарование. Короче, советуем Швеции и Швейцарии свои запасы тоже заодно проверить.

Кстати, о нелепых отмазках - слышали, что на этой неделе полетела система Е-класса? Нет, не потому что не выдержала наплыва учеников, а из-за масштабной кибератаки! Видимо, родители вовремя не сдали деньги на антивирус. В общем, так мы вам и поверили - у нас такие "кибератаки" каждый год на сайте налоговой происходят... в первых числах марта. На самом деле мы очень сочувствуем ученикам на дистанционке. Сейчас, наверное, самый хорошо усваиваемый школьный предмет - это труд: ведь многие дети окончат школу с трудом. Мы вот до сих пор боимся, что однажды нам пригодятся кое-как усвоенные школьные знания. "Скажи мне что-нибудь грязное, отталкивающее, лишённое всякого смысла! - Ээм, тригонометрия?".

Потешная новость пришла из Британии - там поступила жалоба на нелегальный рейв. Когда на место приехал патруль, они удивились - на улице стояла очередь из пенсионеров за прививкой от ковида. Видимо, добросовестные граждане приняли валидол за какие-то другие таблетки, а небольшой тремор - за разогрев перед танцами.

Это еще что! Вот наши пенсионеры отжигали так, что в Болдерае автобус-гармошка порвался. Видимо, водитель автобуса поочерёдно нажимал педали газа-тормоза и играл хитяру от Кобзона. Мы, конечно, надеемся, что в этой ситуации никто не пострадал, но идея сдавать в аренду парти-бусы от Rīgas satiksme нам нравится!

Ну, а Китай продолжает кошмарить весь мир - там начали брать анализы на ковид... из заднего прохода. Ну, кто там говорил, что палочка в нос - это так себе удовольствие? Вот он, яркий пример того, что всё познаётся в сравнении! Сейчас все, кто не хотел сдавать анализы через нос, побежали занимать скорее очередь, чтобы успеть в последний поезд. "Мы из носа больше не берем - Как?! Ну, вот есть уши или пупок! - Неа. Расслабьтесь". Вообще, хитрые ребята это придумали - таким образом можно от любого "не хочу" избавить.

Боишься зубного? Снимай штаны! Манная каша не нравится? Сейчас понравится! Уроки учить не хочешь? Принесите мне глобус! Короче, вот он новый мотивационный проход... ой, то есть подход!

Ну, а мы, отдел маркетинга и тоски Balticom, скучаем без движухи так, что стали искать, какой бы праздник отметить. День рождения соломинки для коктейлей мы пропустили, а Международный день БЕЗ интернета мы просто не переживем. Так что мы придумали свой! Знаете ли вы, что сегодня ровно 2 года 6 месяцев 3 дня 12 часов и 34...35...36 секунд, как мы написали свой первый пятничный пост! Эх, как быстро летит время... Будем рады принять поздравления и пару таблеток валидола, подгоняйте парти-бус!

А какой ваш любимый праздник?