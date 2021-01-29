"Наши пенсионеры отжигали так, что в Болдерае автобус-гармошка порвался"
Наступила очередная пятница! Самое время немного отвлечься и посмотреть на новости с долей иронии.
Наступила очередная пятница! Самое время немного отвлечься и посмотреть на новости с долей иронии.
На этой неделе выяснилось, что Латвия тайно отказалась от поставок примерно 700 тысяч вакцин! Ключевое слово во всей этой истории - "тайно". То есть кто и как принял это решение - остаётся неизвестным. Как такое возможно? Была написана анонимная записка? "Дорогой поставщик, мы вдруг поняли, что пандемию, которая была диагностирована неточными тестами, победить непроверенной вакциной - такая себе идея. Больше не шлите. Твоя Л." Так, что ли?
Кстати, о нелепых отмазках - слышали, что на этой неделе полетела система Е-класса? Нет, не потому что не выдержала наплыва учеников, а из-за масштабной кибератаки! Видимо, родители вовремя не сдали деньги на антивирус. В общем, так мы вам и поверили - у нас такие "кибератаки" каждый год на сайте налоговой происходят... в первых числах марта. На самом деле мы очень сочувствуем ученикам на дистанционке. Сейчас, наверное, самый хорошо усваиваемый школьный предмет - это труд: ведь многие дети окончат школу с трудом. Мы вот до сих пор боимся, что однажды нам пригодятся кое-как усвоенные школьные знания. "Скажи мне что-нибудь грязное, отталкивающее, лишённое всякого смысла! - Ээм, тригонометрия?".
Потешная новость пришла из Британии - там поступила жалоба на нелегальный рейв. Когда на место приехал патруль, они удивились - на улице стояла очередь из пенсионеров за прививкой от ковида. Видимо, добросовестные граждане приняли валидол за какие-то другие таблетки, а небольшой тремор - за разогрев перед танцами.
Это еще что! Вот наши пенсионеры отжигали так, что в Болдерае автобус-гармошка порвался. Видимо, водитель автобуса поочерёдно нажимал педали газа-тормоза и играл хитяру от Кобзона. Мы, конечно, надеемся, что в этой ситуации никто не пострадал, но идея сдавать в аренду парти-бусы от Rīgas satiksme нам нравится!
Ну, а Китай продолжает кошмарить весь мир - там начали брать анализы на ковид... из заднего прохода. Ну, кто там говорил, что палочка в нос - это так себе удовольствие? Вот он, яркий пример того, что всё познаётся в сравнении! Сейчас все, кто не хотел сдавать анализы через нос, побежали занимать скорее очередь, чтобы успеть в последний поезд. "Мы из носа больше не берем - Как?! Ну, вот есть уши или пупок! - Неа. Расслабьтесь". Вообще, хитрые ребята это придумали - таким образом можно от любого "не хочу" избавить.
Ну, а мы, отдел маркетинга и тоски Balticom, скучаем без движухи так, что стали искать, какой бы праздник отметить. День рождения соломинки для коктейлей мы пропустили, а Международный день БЕЗ интернета мы просто не переживем. Так что мы придумали свой! Знаете ли вы, что сегодня ровно 2 года 6 месяцев 3 дня 12 часов и 34...35...36 секунд, как мы написали свой первый пятничный пост! Эх, как быстро летит время... Будем рады принять поздравления и пару таблеток валидола, подгоняйте парти-бус!
А какой ваш любимый праздник?
*Яркий обзор событий недели представляет Отдел маркетинга и тоски Balticom. Хотите высказаться? Пишите!