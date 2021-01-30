Тайна перевала Дятлова: ученые объяснили, как погибла группа туристов

В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Communications Earth and Enviroment, ученые выдвинули теорию, что причиной загадочных событий могла стать небольшая лавина.

Ранее эту теорию считали маловероятной, так как поисковая команда, нашедшая останки туристов, не сообщала об очевидных следах лавины или кусках снега. Кроме того, маловероятность этой теории подкрепил факт, что палатка группы находилась на пологом склоне, а также то, что травмы жертв не были типичными для пострадавших от лавины.

Существует огромное число статей, книг и документальных фильмов, в которых выдвинуто множество теорий о том, что именно произошло в горах Урала вечером 2 февраля 1959 года, когда погибла студенческая группа туристов под руководством Игоря Дятлова.

Группа в составе семи мужчин и двух женщин отправилась в поход 23 января 1959 года. За 16 дней они планировали пройти примерно 305 километров, преодолев горы Северного Урала. В конце перехода они собирались из поселка, где заканчивается путешествие, отправить телеграмму домой, однако этого не произошло.

Поиск студентов был начат 20 февраля, спустя шесть дней после их исчезновения была найдена разрезанная изнутри палатка. На следующий день на расстоянии 1,6 километра были обнаружены трупы Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко. Они были в нижнем белье и лежали рядом с остатком костра.

Спустя несколько дней были найдены тела еще трех туристов, среди них - и Дятлова. Оставшиеся четыре трупа нашли в мае, когда растаял снег.

Уголовное дело завели в конце февраля, однако спустя три месяца оно было закрыто с сообщением, что студенты умерли по причине "стихийной силы, преодолеть которую люди были не в состоянии". Дело держалось в секретности до 70-х годов.

По мнению ученых, несмотря на то, что сход лавины в данных условиях был маловероятен, ее могло вызвать "совпадение четырех важных факторов". В этом случае решающим оказалось местонахождение палатки - она была расположена у немного более крутого склона, чтобы защитить группу от ветра. Устанавливая палатку, группа могла сделать трещину в снежном покрове, от которого могла отделиться снежная доска - более плотный слой снега, лежащий на слабом слое. По мнению ученых, снежная доска может сойти со склона, угол которого меньше 30 градусов.

"Наиболее реалистичная модель потоков ветра подтвердила, что условия были подходящими для создания лавины маленького размера, что согласуется с данными экспертов по криминалистике о времени смерти группы", - говорится в выводах исследования. 3

Один из авторов исследования, Александр Пузрин, журналу National Geographic сказал, что в виртуальной модели была разработана возможность схода примерно пятиметровой снежной доски - это объясняет, почему участники группы не умерли от полученных ранений сразу.

"Мы используем данные о трении снега и местной топографии, чтобы доказать, что небольшая лавина из снежной доски могла сойти на пологом склоне, оставляя мало следов. С помощью компьютерного моделирования мы показываем, что удар снежной доски может привести к травмам, схожим с наблюдаемыми. И, конечно, есть временная задержка между моментом, когда группа [туристов] врезалась в склон, и запуском события. Это основная тема нашей статьи. Предыдущие исследователи не смогли объяснить, как при отсутствии снегопада тем вечером (1 февраля 1959 года) посреди ночи могла возникнуть лавина. Нам пришлось отыскать новую теорию, чтобы объяснить это", - цитирует "Медуза" другого участника исследования, Йохама Гауме.

До сих пор никому не удавалось найти серьезных доказательств, объясняющих, почему опытные туристы почти без одежды внезапно выбежали из палатки и убежали в лес в самый мороз. В палатке, которую студенты установили недалеко от "Горы мертвецов" на Урале, была дыра - от нее вели отпечатки босых ног, хотя на улице был сильный мороз.

Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега. Фото участника поисков А. С. Чеглакова (по другим сведениям, В. Д. Брусницына) ФОТО: ru.wikipedia.org

В радиусе нескольких сотен метров вокруг лагеря были найдены полуголые трупы молодых людей. Кто-то пытался разжечь костер, другие залезали на дерево. У студентки, найденной позже, был вырван язык, а у ее товарища - раздавлена грудная клетка. 3

Следователи были удивлены, когда открылась картина произошедшего. Палатка была брошена в чрезвычайной спешке. Все вещи находились в ней, в том числе наполовину съеденный ужин и одежда.