Ужесточить меры безопасности, ассортимент товаров - расширить. Минэкономики выступит с предложением

Министерство признает, что эпидемиологическая ситуация в Латвии пока не демонстрирует таких положительных тенденций, которые позволили бы правительству снять все ограничения, в том числе в организации торговли и повседневной жизни.

Существующие меры безопасности в торговле достигли цели - количество людей, собирающихся в магазинах, уменьшилось, и люди проводят меньше времени в торговых точках.

В то же время, по мнению Минэкономики, такие ограничения не могут существовать долгое время, потому что у людей есть конкретные потребности, такие как зимняя одежда, детская обувь, хозяйственные товары и т.д., которые объективно сложно купить дистанционно. Поэтому министерство совместно с Латвийской торгово-промышленной палатой

разработало концептуальное предложение по обеспечению безопасной торговли.

Пока Минэкономики не раскрывает деталей предложения, так как оно еще согласовывается, но ожидается, что оно будет представлено Кабинету министров на следующей неделе.

Предложение включает в себя более высокие требования к торговцам о управлению потоком посетителей и его контролю, а также усиление работы контрольных учреждений. Чтобы снизить риск скопления людей, предлагается распределять потоки посетителей по многим магазинам.

До 7 февраля в Латвии могут быть открыты торговые точки, в которых продаются определенные группы товаров - продукты питания, средства гигиены, предметы первой необходимости, карты предоплаты для мобильных телефонов, табачные изделия и другие товары для курения, корм и товары для животных, издания прессы, билеты на общественный транспорт, средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства и цветы.