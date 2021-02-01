Хорек чудом выжил после того, как провел 100 минут в работающей стиральной машинке
Домашний хорек чудом смог выжить и прийти в себя после того, как случайно попал в стиральную машину, которая проработала весь цикл, сообщает BBC.
Домашний хорек чудом смог выжить и прийти в себя после того, как случайно попал в стиральную машину, которая проработала весь цикл, сообщает BBC.
После 100 минут в стиральной машине шанс хорька по кличке Бандит выжить составлял лишь 1%. Инцидент произошел в Англии в городе Лидс.
У двухлетнего хорька был коллапс легкого и многочисленные травмы.
Ветеринар Дэвид Месси сказал, что Бандит был "в тяжелом состоянии, когда его привезли в клинику".
"Команде нужно было действовать быстро, чтобы спасти его жизнь", - сказал ветеринар.
Он также добавил, что спустя 4 часа после того, как хорька доставили в клинику, он сделал несколько неуверенных шагов. Тогда стало понятно, что животное выздоровеет.
Владелица хорька Джеки Редферн рассказала, что по приезде из клиники брат Бандита Майки пытался окружить его заботой, постоянно находясь рядом.
Месси отметил, что подобные ситуации случаются редко, однако он призвал владельцев домашних животных быть осторожными и проверять стиральные машины перед их использованием - особенно в холодное время года, так как питомцы могут там греться.