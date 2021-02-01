Хорек чудом выжил после того, как провел 100 минут в работающей стиральной машинке

После 100 минут в стиральной машине шанс хорька по кличке Бандит выжить составлял лишь 1%. Инцидент произошел в Англии в городе Лидс.

У двухлетнего хорька был коллапс легкого и многочисленные травмы.

Ветеринар Дэвид Месси сказал, что Бандит был "в тяжелом состоянии, когда его привезли в клинику".

"Команде нужно было действовать быстро, чтобы спасти его жизнь", - сказал ветеринар.

Он также добавил, что спустя 4 часа после того, как хорька доставили в клинику, он сделал несколько неуверенных шагов. Тогда стало понятно, что животное выздоровеет.

Владелица хорька Джеки Редферн рассказала, что по приезде из клиники брат Бандита Майки пытался окружить его заботой, постоянно находясь рядом.