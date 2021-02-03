"Считают меня хорошим человеком": Ваенга и ее отношения с Бусулисом, Вайкуле и правительством Латвии

Детство и творческий путь

По словам Елены Ваенги, огромный вклад в развитие ее личности сделали родители. Именно благодаря их труду, она стала столь целеустремленной, сильной и волевой. В детстве она посещала две школы - обычную и лыжную. Регулярно занималась бегом с отцом.

Окончив школу, Елена отправилась в Москву, где получила диплом педагога-концертмейстера в училище имени Римского-Корсакова, а потом поступила в Театральную академию.

В программе "Судьба человека" Ваенга призналась, что стала успешной благодаря продюсеру Ивану Матвиенко. Они были вместе 16 лет. Это были не только профессиональные отношения. Иван был на 20 лет старше Елены, но ее это не смущало. Ради артистки он рисковал многим.

"Он продал свою квартиру, чтобы выручить деньги на альбом. Мы переехали в съемное жилье. Я до сих пор ему отдаю часть зарплаты, потому что, если бы он не отдал свое имущество ради меня, меня б никто не знал", - сказала она Борису Корчевникову в разговоре.

Ваенга признается, что до сих пор не уверена в себе. Она порой думает, что совсем не певица.

"Я и не собиралась становиться певицей, я хотела быть актрисой театра", - отмечала она в интервью.

Матвиенко Елена продолжает считать родным человеком. Но сейчас она счастлива в отношениях с музыкантом своего коллектива Романом Садырбаевым. Он на шесть лет младше. От Романа Ваенга родила сына Ивана.

Галерея: Елена Ваенга на репетиции в Юрмале

Отношения с Лаймой Вайкуле, Интарсом Бусулисом и правительством Латвии

Каждое выступление Елены Ваенги на музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala вызывает у публики восторг.

В 2016 году изданию "МК" Елена отмечала, что на фестиваль "Новая волна" ее никогда не приглашали, а Лайма сама пришла на ее концерт, а после пригласила выступать.

Теперь в копилке артистки есть дуэт не только с Вайкуле, но и с Интарсом Бусулисом. Их совместную песню "Нева" очень полюбили. Теперь ни одно выступление Елены в Латвии не проходит без этой композиции. Кроме того, невозможно не заметить той магии, которая происходит на сцене между Еленой и Интарсом.

В интервью "МК" Ваенга говорила, что никогда не думала, что будет петь вместе с Лаймой Вайкуле.

"Я вообще не думала, что сама стану певицей, скорее пианисткой, музыкантом. У меня же так и написано на сайте - "музыкант, точка, Питер, точка". Да я всегда писала песни, и муж меня подстегивал - мол, давай, продолжай. А я как раз и возражала всегда: неудобно как-то, когда такие люди поют! Куда я лезу?!" - отмечала она.

ФОТО: LETA

Сама Елена призналась в разговоре со СМИ, что ее часто "демонизируют".

"Демонизировали и будут! Сколько меня ругали за внешний вид, за мою прическу… Меня, честно говоря, никогда не трогали дизайнеры. Мир одежды всегда относился ко мне еще хуже, чем иные журналисты. Но мне всегда так смешно это было. Я же не светская львица! Я к вам не лезу, вас не трогаю. А что вы меня трогаете?!" - говорила она журналисту "МК".

Что касается выступлений в Латвии, то Елена отметила, что тут ее "никто не пинал".

"У меня прекрасные отношения с правительством Латвии, они считают меня хорошим человеком и хорошей певицей, представляешь! Они мне об этом говорили. А я с гордостью представляю здесь свою родную страну Россию, пою для людей, которые любят не только меня, но и русскую культуру, на фестивале у певицы, которая сама - неотъемлемая часть российской музыки и эстрадного жанра", - объясняла она.

Козырь Елены Ваенги - это простота и искренность. Вероятно, поэтому ее концерты в Латвии проходят с невероятным успехом.