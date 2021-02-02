В Латвии первый раз Covid-19 заразился кот

В Латвии выявлен первый случай заболевания Covid-19 у кота. Кроме того, у нескольких котов были обнаружены антитела. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил главный инфектолог министерства здравоохранения Уга Думпис на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам.