В Латвии первый раз Covid-19 заразился кот

Он отметил, что Латвия - первая страна в этой части Европы, где у кота было обнаружено заражение Covid-19.
"Кот уже уехал в Эстонию", - сказал Думпис, добавив, что все это случилось недавно. Образцы, которые были взяты у кошек, проверили 31 января.
В общей сложности было проверено 240 кошек, часть из них была из домохозяйств, где был выявлен Covid-19.
Кошки были протестированы в рамках исследования, являющегося частью государственной исследовательской программы "Уменьшение последствий Covid-19".
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 775 новых случаев Covid-19, скончались 17 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.