Вт, 2.02.2021
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Владимир Зеленский
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В Латвии первый раз Covid-19 заразился кот

Кот. Иллюстративное фото. ФОТО: Unsplash

В Латвии выявлен первый случай заболевания Covid-19 у кота. Кроме того, у нескольких котов были обнаружены антитела. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил главный инфектолог министерства здравоохранения Уга Думпис на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам.

Он отметил, что Латвия - первая страна в этой части Европы, где у кота было обнаружено заражение Covid-19.

"Кот уже уехал в Эстонию", - сказал Думпис, добавив, что все это случилось недавно. Образцы, которые были взяты у кошек, проверили 31 января.

В общей сложности было проверено 240 кошек, часть из них была из домохозяйств, где был выявлен Covid-19.

Кошки были протестированы в рамках исследования, являющегося частью государственной исследовательской программы "Уменьшение последствий Covid-19".

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 775 новых случаев Covid-19, скончались 17 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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