Завод в Даугавпилсе может быть вынужден уволить 300 сотрудников

Основная проблема состоит в том, что конкуренты завода в Литве, Польше, Украине, России, Чехии и Германии очень активно используют государственную помощь для экспорта.

"Часто это не деньги, а экспортные гарантии. Латвия сейчас проигрывает в конкуренции. Если бы Латвия, как и другие страны, применяла бы меры поддержки экспорта, у DLRR не было бы больших проблем", - сказал Осиновский.

Он выразил недоумение сообщением о том, что заводу отказано в экспортных гарантиях именно из-за судебных разбирательств.

По мнению Осиновского, финансовое учреждение Altum фактически заявило, что не хочет контролировать риски, поскольку возможно, что реальный бенефициар завода будет осужден. "К тому же я не вхожу в правление или совет предприятия. Как именно моя личная история с прокуратурой может повлиять на деятельность компании и увеличить риски Altum? Это невозможно! Я считаю, что это была обычная отписка", - сказал Осиновский.

Он добавил, что в настоящее время большинство клиентов DLRR - из Эстонии, Литвы, Польши, Германии, Чехии и других стран, со стороны Российского государства заказов нет.

"В настоящее время DLRR очень конкурентоспособен. В него вложены большие средства, он поднят до очень хорошего уровня. Это очень хорошее, я бы даже сказал, лучшее качество работы. Кроме того, DLRR имеет достаточно конкурентоспособные цены. Конечно, после девальвации российского рубля цены ниже, но за счет качества мы можем бороться за заказы", - сказал Осиновский.

На вопрос, что сейчас происходит с сотрудниками завода, есть ли у них работа или возможны увольнения, Осиновский ответил, что в последние два месяца работы было мало, объем сократился почти вдвое.

"В настоящее время мы никого не увольняем, потому что все еще надеемся получить экспортные гарантии", - добавил акционер.

Как сообщалось, предприятие не смогло получить экспортные гарантии из-за обвинений в адрес своего акционера и выгодоприобретателя Олега Осиновского.