Бизнес на вакцинах: почти бесплатно и наоборот - с огромной переплатой. Об удивительных суммах в конкурсах

Напомним, Латвия могла заказать минимум 860 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech, но заказала только 97 500. Министр здравоохранения Илзе Винькеле поплатилась за это должностью, а новый глава Минздрава Даниэль Павлютс после ведомственной проверки назвал ситуацию "серьезной стратегической ошибкой".

Как известно, Pfizer-BioNTech - вакцина, требующая особых условий, а именно хранение при минус 75 градусах. Такими холодильниками обладает Донорский центр, его и используют для хранения, а для поиска компании по логистике Национальная служба здравоохранения объявила особую процедуру - переговоры. Чрезвычайная ситуация позволяла использовать более упрощенную процедуру, чем открытый конкурс.

Как сообщает "Личное дело", в рамках переговоров на эти услуги было получено одно удивительное предложение:

Magnum Medical - 170 тысяч евро без НДС,

Oribalt Rīga - 60 тысяч,

SIA Vakcina - 27 тысяч,

Recipe Plus - 165 евро.

В конкурсе победила компания Recipe Plus, чье предложение оказалось в 170 раз меньше, чем следующее самое дешевое предложение. 9

Представитель Recipe Plus Лига Рибкинска объяснила такую стоимость вкладом компании в борьбу с пандемией: "Доставка медикаментов и вакцин - наша ежедневная работа. До пандемии в Латвии каждый день курсировал транспорт, который доставлял лекарства и вакцины аптекам, больницам, в пункты вакцинации. Было понятно, что при указанном количестве вакцин, наше предприятие может ее доставить, особенно не привлекая дополнительный транспорт".

В то же время, как отмечает LTV7, вскоре Recipe Plus выиграла и другой тендер, где стоимость услуг снова оказалась удивительной, но уже в обратную сторону. Тендер был о поставке шприцев для вакцин Moderna и AstraZeneca. В договоре указано, что первая поставка - 10 тысяч единиц, потом максимальный объем заказа 200 тысяч единиц. Сумма - 186 тысяч евро без НДС.

Как подсчитало "Личное дело", почти евро за шприц, при том что обычная стоимость - 11 центов без НДС. 9

"Реальные объемы заказа сейчас неизвестны. Брать на себя поставку шприцов - большой риск, вне конкурса эти шприцы невозможно продать. Могут остаться излишки, которые не будут использованы и выкуплены", - ситуацию пояснила представитель Recipe Plus Лига Рибкинска.

Подробнее о заказах на хранение и доставку вакцин от Covid-19 без конкурсов и на удивительные суммы, смотрите в сюжете LTV7!