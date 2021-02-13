Передача: в прошлом году депутатам Сейма в виде компенсаций выплатили более 200 000 евро

Разговоры по этой теме продолжаются уже годами. Депутатам Сейма полагаются компенсации за транспорт и аренду жилья. Парламентарии - кто как.

Часть не претендует вообще, другие же используют возможность получить как можно ближе к выделенному им лимиту. В прошлом году в виде компенсаций было выплачено 244 000 евро или в среднем 20 000 евро в месяц. 3

Обществу за системой проследить сложно. Несмотря на то, что депутатам, например, нужно подавать чеки на топливо, кто именно ездил и только ли по рабочим нуждам, мы не знаем. Случаются и неприятности.

На этой неделе пред судом предстал депутат Сейма Алдис Адамович, которого обвиняют в выманивании компенсаций за транспорт и аренду жилья.

Сам парламентарий обвинения отрицает, однако, если посмотреть шире, то это не отдельный случай. Компенсации депутатов уже долгое время находятся в поле зрения правозащитных структур.

В свою очередь транспортные компенсации "зеленого крестьянина" Сейма прошлого созыва Аскольда Клявиньша закончились уголовным процессом и потерянным мандатом. После этого стражи порядка начали и завершили ряд проверок о компенсациях более чем десяти депутатам.

Вскоре этот вопрос снова будет на повестке дня Сейма. Подписи собрала инициатива о замене транспортных компенсаций билетами на общественный транспорт, в свою очередь депутат Новой консервативной партии собирается подать предложение о снижении компенсаций наполовину. Ранее поддержку не получило предложение отказаться от них полностью.

"Эти компенсации просто открывают широкие возможности, скажем так, мошенничать". По мнению исследователя Providus Лиги Стафецкой, корень проблем даже не в компенсациях как таковых, а в недоверии депутатам. 3

"Обществу очевидно это уже годами кажется нечестным, и это ощущение углубляется, у нас есть примеры, когда депутаты не могут удержаться от соблазна взять максимум, который они могут взять, очевидно, нужно думать над тем, как изменить систему, чтобы не подорвать доверие к Сейму как к структуре", - отметила она.

Стафецка считает, что полностью отказываться от компенсаций не стоит - действительно есть избранные от регионов депутаты, которым нужно работать в Риге, поэтому есть основание думать лишь о частичной компенсации расходов, возможно, применяя коэффициент в зависимости от удаленности места жительства - чтобы у депутатов была доплата, но не было соблазна, так сказать, взять весь банк.

Парламентарий Инесе Войка указала, что поддерживает сохранение компенсаций для депутатов, проживающих за пределами Риги, однако нужны более определенные правила, чтобы депутатам было понятно, что можно, а что нет: "У общества есть желание узнать, за что оно платит, и, конечно, в этот момент мы доходим до бухгалтерских записей. Эти границы нужно установить более точно".

В свою очередь находящаяся в президиуме Сейма Инесе Либиня-Энгере рассказала, что оправдательные документы скрупулезно контролируются и изменений в плане нет:

"Это то, что мы как президиум обеспечили. Есть правила, строгий контроль, но то, действительно ли депутаты добросовестно и честно используют компенсации, мы фактически проверить не можем". 3

Неполноценности в системе усматривает и руководитель ответственной за публичные траты комиссии Сейма. Можно было бы как снизить размер компенсаций, так и изменить порядок, закончив мучиться с чеками и сразу доплачивая депутатам с далеким местом жительства к зарплате. В то же время нужно думать и о внешнем аудите Сейма, например, со стороны Госконтроля.