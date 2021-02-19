Парк скульптур, старинная крепость и затонувший корабль: где провести выходные, не покидая Ригу

Вакарбулли

Парк скульптур из камня Паула Яунзема (Paula Jaunzema akmens skulptūru parks)

Расстояние от центра Риги: 25 км

​Кому подойдет: охотникам за малоизвестными местами

Это место на берегу живописной реки можно назвать по-настоящему "тайным", ведь о нем знают лишь жители прилегающих территорий и только очень любопытные рижане. Этот парк - личная выставка под открытым небом скульптора Паула Яунзема. Его мастерская находится там же, прямо возле скульптур (не забудьте оставить пожертвование в ящичке на заборе). Прогуливаясь по парку в теплое время года, можно даже застать творца за работой. Если вы никогда не видели, как художники работают с подобными материалами, вам будет интересно вдвойне.

Пройдитесь вдоль берега, рассматривая старые деревянные домики, побродите по лесу и доберитесь до пляжа Вакарбулли.

Вецмилгравис

Парк Зиемельблазмас/Kultūras pils Ziemeļblāzma

Расстояние от центра Риги: 14,6 км

Кому подойдет: семьям с детьми

Настоящая жемчужина припортового микрорайона: отреставрированная ротонда, множество зелени (летом), аллея с вьющимися растениями (зимой - с гирляндами), современная деревянная эстрада, фонтан, чайный домик, детская площадка, смотровая вышка и историческое здание дворца культуры, построенное в югендстиле. В свое время, а именно в начале двадцатого столетия, здесь заседало общество по борьбе с пропагандой алкоголя, спонсируемое известным латвийским меценатом и подвижником Августом Домбровскисом.

За прошедшее с тех пор время здание пережило множество перемен, в том числе ремонтов и восстановлений. В наши дни тут занимаются творческие коллективы, проводят корпоративы и концерты, регулярные выставки.

Конечно, в связи с введенным в стране режимом чрезвычайной ситуации на данный момент дворец культуры закрыт, как и смотровая башня. Однако до 22 февраля на территории парка можно посмотреть инсталляцию на свежем воздухе Spoguļu pils. Каждый день c 17:00 до 21:00 любой желающий может окунуться в мир фантазий творческого трио - художников по свету Рихарда Скребса и Кристапа Калниетиса, а также звукорежиссера Рейниса Удриса.

Даугавгрива

Даугавривская крепость (Daugavgrīvas Cietoksnis)

Расстояние от центра Риги: 16,3 км

Кому подойдет: любителям истории и заброшек