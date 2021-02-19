Пт, 19.02.2021
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Парк скульптур, старинная крепость и затонувший корабль: где провести выходные, не покидая Ригу

ФОТО: Instagram / Instagram

Хочешь активно провести выходные, но не знаешь, куда податься? Надоели однообразные дни, а из-за ограничений не можешь уехать в отпуск? Любишь необычные локации, но кажется, что в Латвии уже знаком каждый уголок? Тогда тебе сюда: "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам. Возможно, с нами ты откроешь для себя что-нибудь новое. 

Вакарбулли

Парк скульптур из камня Паула Яунзема (Paula Jaunzema akmens skulptūru parks)

Расстояние от центра Риги: 25 км

​Кому подойдет: охотникам за малоизвестными местами

Это место на берегу живописной реки можно назвать по-настоящему "тайным", ведь о нем знают лишь жители прилегающих территорий и только очень любопытные рижане. Этот парк - личная выставка под открытым небом скульптора Паула Яунзема. Его мастерская находится там же, прямо возле скульптур (не забудьте оставить пожертвование в ящичке на заборе). Прогуливаясь по парку в теплое время года, можно даже застать творца за работой. Если вы никогда не видели, как художники работают с подобными материалами, вам будет интересно вдвойне.

Пройдитесь вдоль берега, рассматривая старые деревянные домики, побродите по лесу и доберитесь до пляжа Вакарбулли.

Вецмилгравис

Парк Зиемельблазмас/Kultūras pils Ziemeļblāzma

Расстояние от центра Риги: 14,6 км

Кому подойдет: семьям с детьми

Настоящая жемчужина припортового микрорайона: отреставрированная ротонда, множество зелени (летом), аллея с вьющимися растениями (зимой - с гирляндами), современная деревянная эстрада, фонтан, чайный домик, детская площадка, смотровая вышка и историческое здание дворца культуры, построенное в югендстиле. В свое время, а именно в начале двадцатого столетия, здесь заседало общество по борьбе с пропагандой алкоголя, спонсируемое известным латвийским меценатом и подвижником Августом Домбровскисом. 

За прошедшее с тех пор время здание пережило множество перемен, в том числе ремонтов и восстановлений. В наши дни тут занимаются творческие коллективы, проводят корпоративы и концерты, регулярные выставки.

Конечно, в связи с введенным в стране режимом чрезвычайной ситуации на данный момент дворец культуры закрыт, как и смотровая башня. Однако до 22 февраля на территории парка можно посмотреть инсталляцию на свежем воздухе Spoguļu pils. Каждый день c 17:00 до 21:00 любой желающий может окунуться в мир фантазий творческого трио - художников по свету Рихарда Скребса и Кристапа Калниетиса, а также звукорежиссера Рейниса Удриса.

Даугавгрива

Даугавривская крепость (Daugavgrīvas Cietoksnis)

Расстояние от центра Риги: 16,3 км

Кому подойдет: любителям истории и заброшек

В Даугавгриве стоит крепость, которую смело можно считать историческим и культурным памятником европейского значения. Построенная в шведские времена, за время своего существования она пережила несколько войн. Сегодня крепость постепенно реставрируется, но прогуляться по развалинам и прилегающей территории можно свободно. Даугавривская крепость - это не только визуальное отображение истории, но и место культурного досуга - здесь проходят музыкальные фестивали и исторические реконструкции.

Мангальсала

Мангальсальская природная тропа (Mangaļsalas pastaigu taka)

Расстояние от центра Риги: 23,6 км

Кому подойдет: семьям с детьми 

Природную тропу на Мангальсале благоустроили всего пару лет назад, поэтому далеко не все рижане успели здесь побывать. Находится это место всего в часе езды на общественном транспорте от шумного центра столицы, но оказавшись здесь - словно попадаешь в совершенно другой мир, где царят спокойствие, тишина и умиротворение. Тропа пролегает через лес и ведет к морю, где есть игровая площадка для детей, скамейки и лежаки для отдыха. Более того, именно отсюда лучше всего видно, как над морем возвышается остов шведского бетонного корабля Lady Cotlin, затонувшего еще в 1951 году.

Если хочется гулять дольше и больше - можно дойти до более популярного среди рижан места - мангальсальского маяка. Только в этом случае лучше позаботиться о горячих напитках и перекусе - по дороге все это приобрести будет невозможно.

Кипсала

Остров Кипсала (Ķīpsala)

Расстояние от центра Риги: 4,7 км

Кому подойдет: ценителям деревянного зодчества, любителям урбанистики

Конечно, Кипсалу нельзя назвать территорией малоизвестной, однако мало кто воспринимает этот район в качестве места для спокойных прогулок. И совершенно напрасно! Неспешное скитание вдоль реки по улице Баласта дамбис не может не доставить эстетического удовольствия - брусчатка 19-го века, отреставрированные деревянные особняки 18-го, чудный вид на яхт-клуб, Вантовый мост и Старый город.

Если бродить без дела по местности кажется занятием скучным, попробуйте отыскать три, на наш взгляд, совершенно удивительные локации - дом номер 8 по ул. Маза Баласта дамбис (место, где во время Второй мировой войны Жанис Липке вместе со своей семьей спасал евреев от репрессий нацистского режима), здание посольства Нидерландов, которому уже более 180 лет, и статую кенгуру на крыше, о которой мы уже писали в одном из прошлых путеводителей. 

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