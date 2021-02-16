Глубоко подо льдами Антарктиды найдены неизвестные существа

Неустановленные формы жизни, описанные в научном журнале Frontiers in Marine Science, геологи нашли после бурения в леднике, простирающемся над морем Уэдделла.

"Кусок камня (на котором нашли существ) шел с земли и, возможно, проломил лед и утонул в глубинах моря", - прокомментировал изданию UPI исследователь Хав Гриффитс.

Главный автор исследования Гриффитс также рассказал, что эти животные колонизировали кусок камня после того, как он попал в глубины моря.

В место, где найдены существа, не доходит свет. Конкретно над камнем находится полукилометровый слой льда. Необычные существа недвижимы, однако, если бы они двигались, им бы пришлось преодолеть 257 километров пути, чтобы достичь открытого океана.

Геологи, нашедшие похожие на губку организмы, вообще не надеялись найти там жизнь. Температура воды там в среднем составляет -2 градуса по шкале Цельсия. Ученые совершили бурения, так как хотели получить образцы отложений.

"Они хотели собрать грязь, чтобы можно было заглянуть в историю шельфа ледника. Вместо грязи они наткнулись на камень. Для геологов это не было хорошей новостью, а для биологов - совсем наоборот", - рассказал Гриффитс.

Видео, которые сняли геологии, посмотрела команда морских биологов, в том числе и Гриффитс, специализирующийся на исследовании суровой полярной окружающей среды.

"Это команда осуществила много подобных открытий, открывая все новые виды животных, однако обычно это делается с корабля. Данная находка оказалась совершенно случайной, принимая во внимание, что никто не искал там жизнь", - добавил Гриффитс.

Пока что ученым не ясно, как эти животные попали на камень или как они выживают в суровых условиях. Ученые признали, что даже не знают, что это за существа.

"Мы только посмотрели видео, однако оно не предоставило достаточно много деталей, чтобы мы могли идентифицировать вид животных. Мы думаем, что там минимум два подвида губок и другие животные, которых мы определить не смогли. Принимая во внимание, что мы часто находим в Антарктиде новые виды животных, существует большая вероятность, что эти существа - новость для науки", - отметил он.

Возможно, эти животные уникально приспособились к жизни под слоем льда. Есть и возможность, что они по-прежнему находятся в первой стадии развития.