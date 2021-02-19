Рижанам предложили приз за сортировку мусора: победивший дом получит навес для контейнеров

С сегодняшнего дня до 19 марта компания по оказанию экологических услуг Clean R приглашает жителей многоквартирных домов Риги присоединиться к Šķiro BIO - начать сортировку биоразлагаемых (BIO) отходов, сообщили RUS TVNET в компании.

Это возможность не только снизить плату за управление отходами и внедрить устойчивые привычки сортировки мусора, но также вариант для получения экологически чистых и привлекательных навесов для мусорных контейнеров в своем дворе.

В трехмесячном сортировочном испытании выиграют жители того многоквартирного дома, где сортировка отходов BIO покажет наибольшую финансовую экономию в управлении отходами.

Гунтарс Левицс, член правления компании по оказанию экологических услуг Clean R, подчеркивает: "Наш опыт свидетельствует о том, что в несортированном контейнере для бытовых отходов около 40% составляют кухонные и зеленые отходы. Они существенно влияют как на вес контейнера, так и на частоту его вывоза, а значит, и на стоимость управления отходами. Решая задачу сортировки отходов BIO, люди могут научиться более разумно использовать свои финансовые ресурсы и дать "вторую жизнь" отходам BIO, которые можно переработать в биогаз и компост".

В конкурсе Šķiro BIO могут принимать участие жители многоквартирных домов, расположенных в зонах обслуживания Clean R в Риге - Курземского и Латгальского предместий, а также Центрального района. Жители должны выразить управляющему домом свое желание установить у дома коричневый контейнер для отходов BIO и принять участие в конкурсе Šķiro BIO. Управляющий домом свяжется с Clean R, затем в течение нескольких дней будет установлен контейнер для отходов BIO и предоставлена информация о том, что представляют собой биоразлагаемые отходы, как их правильно сортировать и как наиболее просто обеспечить соответствие состава контейнера для отходов BIO условиям конкурса.

При подаче заявки на конкурс можно выбрать, устанавливать ли новый контейнер для отходов BIO вместо одного из существующих контейнеров для несортированных отходов, если их как минимум два, или разместить контейнер для отходов BIO в дополнение к существующим контейнерам.

"Если все жители дома будут сортировать биоразлагаемые отходы, частота вывоза несортированных бытовых отходов уменьшится почти вдвое. Снизится также стоимость управления отходами, так как тариф на отходы BIO почти на 40% ниже, чем на несортированные бытовые отходы. Победителями конкурса станут жители того дома, где за эти три месяца частота вывоза бытовых отходов - пропорционально численности населения дома, снизится более всего, а частота вывоза отходов BIO увеличится", - поясняет Гунтарс Левицс.

Замеры по сортировке отходов BIO начнутся со дня установления возле дома контейнера для отходов BIO. Сравнивая процентное изменение количества несортированных бытовых отходов и увеличения количества биоразлагаемых отходов и с учетом соответствия состава контейнеров для отходов BIO, в течение 3 месяцев будет определен победитель конкурса по сортировке BIO. Случаи, когда в контейнере для отходов BIO обнаружат несоответствующий состав, будут зафиксированы при помощи фотографий, которые сделают сотрудники, вывозящие отходы. Жителей дома об этом проинформируют и объяснят, какие ошибки они допустили и как их исправить, чтобы сортировка отходов BIO проходила успешнее.

Если в контейнер для отходов BIO будет выброшен бытовой мусор, то такой контейнер вывезут в соответствии с тарифом на управление бытовыми отходами на обычной машине для вывоза мусора.

Заявки на конкурс-вызов многоквартирные дома могут подавать до 19 марта 2021 года. Замеры эффективности сортировки продлятся три месяца - до конца конкурса 19 июня 2021 года. Победитель конкурса, получивший новый навес для отходов, будет объявлен 22 июня.

Если в доме уже используются популярные желтые контейнеры для упаковки, а также зеленые контейнеры для стекла, которые вывозятся бесплатно, экономия на управлении бытовыми отходами может составить 60% от обычной платы. Если также сортировать отходы BIO, экономия средств может быть еще больше.