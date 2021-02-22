Пн, 22.02.2021
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В США клонировали вымирающий вид хорьков - очаровательную самку назвали Элизабет Энн

ФОТО: twitter.com/USFWSMtnPrairie

В США ученым удалось успешно клонировать черноногого хорька, пишет "Медуза". Это первый случай клонирования признанного вымирающим вида в стране - 40 лет назад считалось, что черноногих хорьков уже не осталось в природе.

Хорек появился на свет в декабре 2020 года. Самку назвали Элизабет Энн. Процесс клонирования был произведен, используя замороженный генетический материал, который взяли у особи, умершей больше 30 лет назад. 

Суррогатной матерью Элизабет Энн стала самка обычного хорька. Вместе с клонированной особью на свет появился еще один черноногий хорек (ему не удалось выжить), а также еще двое обычных хорьков.

Черноногие хорьки - хищники, их рацион на 90% состоит из луговых собачек. Из-за борьбы фермеров США с этими мелкими грызунами, разоряющими посевы, и, как следствие, значительного уменьшения их численности, черноногим хорькам перестало хватать пищи. С XIX века их популяция стала быстро сокращаться.

В 1979 году этот вид был признан вымершим, но спустя два года была обнаружена популяция, состоящая из 130 особей. С целью не допустить вымирания вида, ученые поймали 18 зверьков, после чего хорьков поместили в специальные условия, максимально приближенные к естественным - животные начали давать потомство, и постепенно его стали выпускать на волю.

Сейчас в дикой природе США насчитывается более тысячи особей этого вида - по классификации Международного союза охраны природы он считается находящимся под угрозой.

Все черноногие хорьки, которые сейчас живут в дикой природе - потомки семи особей. Из-за этого ученые опасаются, что по причине генетического сходства вид может оказаться беззащитен перед некоторыми инфекциями и паразитами.

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