В США клонировали вымирающий вид хорьков - очаровательную самку назвали Элизабет Энн

Хорек появился на свет в декабре 2020 года. Самку назвали Элизабет Энн. Процесс клонирования был произведен, используя замороженный генетический материал, который взяли у особи, умершей больше 30 лет назад.

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV



Check the thread for more about Elizabeth Anne! pic.twitter.com/0i85mv9FgH — US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021

Суррогатной матерью Элизабет Энн стала самка обычного хорька. Вместе с клонированной особью на свет появился еще один черноногий хорек (ему не удалось выжить), а также еще двое обычных хорьков.

Черноногие хорьки - хищники, их рацион на 90% состоит из луговых собачек. Из-за борьбы фермеров США с этими мелкими грызунами, разоряющими посевы, и, как следствие, значительного уменьшения их численности, черноногим хорькам перестало хватать пищи. С XIX века их популяция стала быстро сокращаться.

В 1979 году этот вид был признан вымершим, но спустя два года была обнаружена популяция, состоящая из 130 особей. С целью не допустить вымирания вида, ученые поймали 18 зверьков, после чего хорьков поместили в специальные условия, максимально приближенные к естественным - животные начали давать потомство, и постепенно его стали выпускать на волю.

Additional footage of the lovely Elizabeth Anne. 🙂 pic.twitter.com/fz7HnwyI1F — US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021

Сейчас в дикой природе США насчитывается более тысячи особей этого вида - по классификации Международного союза охраны природы он считается находящимся под угрозой.